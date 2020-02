Paz Padilla dedica la carta de amor más bonita a su Neptuno

Paz Padilla ha vivido una semana muy difícil. La presentadora perdía a su madre Lola a los 91 años de edad. Un adiós complicado en el que ha contado con todo el apoyo de su marido, Juan Antonio Vidal, y de su hija Anna Ferrer.

Por ese motivo, la gaditana ha querido aprovechar el 14 de febrero para reconocer públicamente lo mucho que quiere a su marido, pues para ella ha sido su primer amor y el último: "Cada momento vivido con el me pone boca bajo, es mi Neptuno. Se que recorrería miles de océanos para estar conmigo, me protege de todas las tormentas, quisiera evitarme los tsunamis que te da la vida. Cuando éramos chiquititos, me hacía agarrarme a sus hombros y me sumergía debajo de las aguas. Yo me agarraba a su pecho y el me llevaba a sus espaldas mientras recorría el fondo del mar, me hacía sentir una sirena libre en la espuma de nuestro paraíso, las playas de Zahara de los Atunes. No hay ser más noble, bondadoso y generoso como él".

Y cambiando la canción de Sabina Y morirme contigo, Paz le declaraba así lo que siente a su amor: "Yo al contrario que Sabina, si lo quiero domingo por la tarde. Yo si quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde. Es que muero por ti. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Fuiste mi primer amor y te aseguro serás el ultimo".