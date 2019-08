Elena Tablada, y su original forma de ponerse un bañador

Elena Tablada ya se encuentra de vacaciones en la isla de Ibiza. Al igual que otros muchos rostros conocidos, la expareja de David Bisbal ha escogido como destino las islas pitiusas. En esta ocasión no se le ha visto con su marido, Javier Ungría que quizá tenía compromisos que atender en la capital.

Para sofocar el calor reinante en la isla, Elena Tablada disfrutó de un divertido baño. Con gafas de sol y pelo recogido, lucía un original bañador plateado de tirantes que ella misma versionó poniéndose los dos tirantes a un lado dejando el otro hombro al descubierto.

Durante el baño, Tablada se mostró también muy pendiente de las personas con las que estaba, y como una niña más jugó, salpicó y se lo pasó bomba.

Como diseñadora de joyas, Elena Tablada es de las que apuesta por ir con todo a la playa con gafas de sol del estilo de las Candy y las Must de Hucksters&Hucks a lo John Lennon.



Tablada llevaba todo tipo de abalorios, collares de concha y cadenas y unos pendientes enormes de tortugas. No podían faltar las pulseras y como no los anillos, demostrando que las joyas no son solo para salir sino también para lucir mientras te das un baño.