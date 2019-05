Sara Carbonero sigue recibiendo visitas, mientras se recupera de la extirpación de su tumor de ovario

Han pasado 6 días desde que Sara Carbonero quiso hacer público que sufría un tumor de ovario y que debía pasar por quirófano.

Tras someterse a la intervención quirúrgica para la extirpación del tumor maligno de ovario, la periodista no ha parado de recibir visitas de sus familiares, amigos y compañeros de profesión. Matías Prats, el hijo del periodista de Antena 3, ha sido el último en visitar a su compañera. También, Isabel Jiménez, visitó una vez más a su íntima amiga y co-fundadora de Slow Love.

Además, Irene Carbonero, hermana de la periodista, no ha querido separarse de su hermana desde que ingresó en el hospital. De esta manera, Irene se convierte una vez más en el mayor apoyo Sara, junto a su marido Iker Casillas. El exfutbolista del Real Madrid, al igual que su cuñada, intenta no separase de la madre de sus hijos en estos duros momentos. Aunque no puede ir a verla todo lo que quisiera, debido a que debe guardar reposo después de su infarto, el portero no quiere despegarse de su esposa.