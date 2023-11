Triunfar así da gusto. El pasado mes de julio Athenea Pérez, de 27 años, tuvo que leer montones de comentarios negativos sobre ella, cuando aspiraba a la corona de Miss Universo España como candidata por la Región de Murcia. Se la llevó y de ahí a compertir a nivel mundial.

No dejaban de llegarle mensajes con ataques e insultos racistas en redes sociales por tener la piel oscura, algo que le parecía una demostración de "ignorancia de los propios haters, porque si se paran a leer la procedencia de mi madre, se darían cuenta de que Guinea Ecuatorial hace 50 años era española". Y, aunque no fuera así, el padre de la modelo profesional y graduada en Marketing y Publicidad es de Mula. Conclusión: Athenea Pérez es murciana, no es discutible.

Además, en una entrevista concedida a La Opinión, fue incluso más tajante: "Todo el mundo oye mi acento, un murciano no tiene un físico o un prototipo concreto". Si, aun con la polémica, logró la corona de España, este sábado por la noche ha conseguido mucho más en El Salvador, donde se ha celebrado la 72 edición del certamen de Miss Universo.

Impresiona al jurado

Athenea Pérez engrosa la lista del Top 10 de Miss Universo, certamen que ganó Sheynnis Palacios (Nicaragua). El resto de los puestos -84 en total- están copados, en su mayoría, por mujeres de origen latinoamericano.

Desfiló en dos galas en las que lució un bikini de color bronce y un vestido amarillo de flamenca. Con ellos logró impresionar al jurado, que en un primer momento la seleccionó como una de las 20 mujeres más bellas del mundo y, posteriormente, pasó al Top 10.

La murciana cayó en gracia al público desde que pisó El Salvador, donde resaltó por ser espontánea en el evento de bienvenida. Subió al escenario y se dirigió a la gente: "¡Buenas noches, El Salvador! No quiero entretenerlos mucho porque creo que todos tenemos bastante hambre, pero mi nombre es Athenea Pérez y represento a mi maravilloso país, España!".

En julio, cuando surgió la polémica, declaró en Espejo Público (Antena 3) que "una murciana tiene que ser alguien que ame nuestra Región y que la defienda a capa y espada". Qué tendrá que ver el color de piel.

El momento de la coronación de Miss Universo 2023