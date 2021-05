Aún no se ha dado con la tecla mágica que nos permita encarar cualquier prueba educativa al 100% de nuestras facultades sin apenas esfuerzo, pero eso no quiere decir que no existan consejos para afrontar dichas evaluaciones a nuestro conocimiento de la mejor manera posible.

Una de las cuestiones más importantes al respecto es la técnica de estudio adecuada, y es entonces cuando hacen aparición la regularidad y la rutina. «Esa es la clave, regularidad y rutina a la hora de establecer horarios y organizar las materias y contenidos», explica Antonio Pérez, profesional del servicio de Atención a la Diversidad y Salud Comunitaria de la UMU.

El control del estrés también es un factor clave a la hora de hacer frente a pruebas tan marcadas socialmente como la EBAU, y es que es necesario entender que estas albergan menos importancia de la que nos empeñamos en darle. La nota final de estas pruebas se obtiene en buena parte de las calificaciones en Bachillerato, por lo que la EBAU no resulta definitoria.

El cómo afrontar los exámenes tipo test también ha de ser tratado, y es que aunque muchos se empeñen en confiar todo a la memorización, está comprobado que los mejores aliados al respecto son los esquemas. Aunque no por ello debemos echar por tierra el sistema de repasos, y es que la memoria hay que ejercitarla. Repasos diarios, semanales y el de los días previos a la EBAU, este último simplemente para refrescar contenidos, nunca para incorporar información nueva.

También conviene desterrar una de las tantas leyendas urbanas sobre el estudio; el cerebro no rinde más y mejor durante la noche. El descanso es primordial para sacar el máximo provecho, y por ello se aconseja estudiar siempre a la misma hora y en un mismo lugar. «A nuestro cerebro le encanta la regularidad», afirma Antonio Pérez.

Se trata de aprovechar el tiempo, mantener la regularidad, organizarse las materias y temáticas, trabajar la fortaleza mental, mantener hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico, descansar correctamente, mantener la calma durante las pruebas, utilizar técnicas eficientes de resúmenes y esquemas, apartarse del ‘doping’, y por último, aprender de los errores. Diez consejos que podrían entenderse como el decálogo para superar las pruebas EBAU.

El valor de una buena nutrición

Los periodos de exámenes pueden llegar a generar los nervios suficientes como para perder el apetito por momentos, pero no hay que olvidar que una correcta nutrición es un factor clave a la hora de alcanzar el éxito ante pruebas educativas, y eso es algo que desde el servicio de Calidad Ambiental, Seguridad Alimentaria y Nutrición (CASAN) de la UMU se encargan de hacer saber.

Los estimulantes suelen formar parte obligada de la ‘dieta’ del estudiante, capaces de activar el organismo y las funciones cerebrales. El café, el chocolate o las bebidas energéticas son los más consumidos, aunque un mal uso de ellos puede provocar ansiedad e insomnio. Los frutos secos (nueces, anacardos o almendras) y el pescado también se aconsejan por sus capacidades a la hora de frenar síntomas como la debilidad o por ‘mano amiga’ con la memoria.

Los hidratos de carbono, presentes en alimentos como las legumbres y los cereales, suponen el combustible principal para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro, a lo que hay sumar el consumo de frutas y verduras y, por supuesto, una adecuada hidratación.