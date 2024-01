La Fiscalía de Cartagena decidirá si abre diligencias sobre la 'rave' de Fuente Álamo, ya terminada, o archiva el caso, indican fuentes del Ministerio Público.

El vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Interior, José Ángel Antelo, presentó una denuncia contra la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Fuente Álamo y el diputado de Podemos Víctor Egío. Por el momento, no hay diligencias abiertas, y será el área de Cartagena, dirigida por David Campayo, la que decida si da carpetazo al caso. Previsiblemente, incoará el asunto, aunque ha de estimar si con práctica de diligencias o directamente archivo.

La Delegación del Gobierno en Murcia indicaba el pasado sábado por la tarde que la Guardia Civil y la Policía Local han desocupado del todo el recinto donde se venía celebrado la 'rave' de Fuente Álamo. Aunque la fiesta ya estaba dando sus últimos coletazos desde este viernes, fue en Reyes, tal y como estaba previsto, cuando ha terminado del todo.

"Vidas en riesgo"

Cabe recordar que unas cinco mil personas se llegaron a concentrar en una fiesta clandestina que irrumpía en el circuito municipal de velocidad de la localidad. Se organizó por redes y fue un éxito de convocatoria. Decenas de turismos venidos de toda España, furgonetas, coches caravana, tiendas de campaña e incluso pequeños camiones acondicionados se agolpaban en los arcenes de la pista de velocidad en un paisaje semidesértico del sur de la Región de Murcia.

En opinión de Antelo, en la fiesta ilegal se cometieron delitos contra la salud pública, mientras que la Delegación y el Consistorio son responsables de omisión del deber de perseguir delito. "Dicha fiesta no contó con ningún requisito de los necesarios para espectáculos públicos, pone en riesgo vidas humanas, y flora y fauna de la zona, no solo por el tráfico y consumo indiscriminado de estupefacientes y alcohol, sino por el uso de campings gas, botellas de butano, y grupos electrógenos, con la ausencia de servicios de protección civil, ambulancias, aseos, y fuerzas y cuerpos de seguridad que garanticen la integridad de la vida de las personas", se detalla en la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario.

Remarca el vicepresidente que "recientemente, una 'rave' similar en Zaragoza acabó con la tragedia de la muerte de una asistente por sobredosis y por la no asistencia medica correspondiente en tiempo y forma".

Podemos, "cero preocupación"

Sobre la denuncia, Egío manifestaba este martes que "se trata de una denuncia falsa y por eso tengo cero preocupación". "Lo realmente preocupante es que se estén utilizando los recursos y el dinero público para perseguir con una denuncia falsa a un diputado de la oposición”. “A mí no me denuncia Vox, me denuncia Antelo como vicepresidente del gobierno regional y difunde esa denuncia falsa a través de los canales oficiales del gobierno regional”, afirmaba, y subrayaba que el hecho de que “el Gobierno persiga a los diputados de la oposición de esta manera es algo que solo pasa en los regímenes dictatoriales”, indica la formación morada en un comunicado.

Egío cree que es “lo esperable” que “un fascista como Antelo o un partido fascista como Vox hagan cosas fascistas”. “Lo grave es que se esté utilizando al gobierno regional de todos los murcianos al servicio de esta agenda fascista y el máximo responsable es el señor López Miras que lo permite”, asevera.