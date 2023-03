La Policía Nacional busca a la persona que este domingo telefoneó a Emergencias para decir que había una bomba en unos grandes almacenes de la Gran Vía de Murcia, confirman fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las siete menos cuarto de la tarde, hora a la que el Teléfono Único de Emergencias 112 recibía una llamada en la que una persona aseguraba que había un artefacto explosivo en el interior de un establecimiento de la arteria principal de la ciudad, el cual, al ser festivo, se encontraba cerrado.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, que procedió a acordonar la zona y montar un dispositivo, por precaución. Los investigadores inspeccionaron los grandes almacenes y corroboraron que no había bomba alguna. No fue necesario desalojar el centro, al no haber clientes en su interior, aunque, de forma preventiva, se instó a los viandantes que pasaban por la zona a que se alejasen y sí se desalojó una cafetería colindante a los grandes almacenes.

En estos momentos, precintando y desalojando los alrededores del Corte Inglés de #Murcia por un aviso de bomba verosímil según nos indica la policía local. Esperemos que sea una falta alarma. pic.twitter.com/o7deSDrgji — José Fco. Abellán (@Esencia_Huerta) 19 de marzo de 2023

"Una señora y su hija nos indican que viven en la zona, sobre un bar al lado del citado centro comercial y que les han pedido que abandonen la zona", relató un testigo en sus redes sociales.

Desde el cuerpo explican que se ha abierto una investigación para localizar, detener y poner a disposición de la Justicia a la persona que realizó esa llamada al 112, ya que lo que hizo es un delito.

Precisamente este lunes se ha hecho público que una joven de 20 años ha sido detenida en Málaga por amenazar a con poner tres bombas en un conocido centro comercial de la capital. Puso en redes que nadie acudiera al supermercado del referido establecimiento a las cinco de la tarde, que era cuando, según ella, explotaría el artefacto.