La Fiscalía pide tres años de cárcel para G.E.H.O., el único de los cinco individuos que, presuntamente, secuestraron a un hombre de su casa de Murcia a punta de pistola porque creían que les había robado unos gallos de pelea. El acusado se sienta el próximo miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial, por un delito de detención ilegal y otro de lesiones.

Los hechos que ahora llegan a juicio tuvieron lugar hace seis años. La víctima contó que estaba en su casa de Los Dolores, en Murcia, cuando se presentaron cinco sujetos. Uno de ellos le dijo que "si sabía algo del robo de unos pollos de pelea y, al responder el denunciante que no, otro le acercó una pistola eléctrica que portaba en la mano y se la puso en el costado derecho, produciéndole una descarga para a continuación propinarle varios puñetazos en la cara", se lee en la calificación fiscal.

Le dieron una paliza a patadas y puñetazos primero, con un palo después. Le pegaron "especialmente en la espalda, mientras le exigían que se sentase en el suelo". La víctima siguió diciendo que no sabía nada de los gallos, y fue cuando entre todos sus atacantes lo metieron en un coche.

Cerraron los pestillos y le amenazaron: "De aquí no vas a salir, ¿dónde quieres que te dispare? Voy a coger ahora mismo la pistola y te voy a disparar, elige la parte del cuerpo que quieras".

"Te doy de plazo hasta el domingo"

La víctima dice que no llegó a ver el arma de fuego, que sus captores arrancaron el automóvil y que lo llevaron por los alrededores de su domicilio: le instaban a que los llevase al lugar donde supuestamente había escondidos los animales que les había robado. Y le quitaron el móvil.

"Como él les respondía que no sabía nada, le dejaron en su casa, diciéndole el acusado y sus acompañantes :“Te doy de plazo hasta el domingo, el domingo vengo y, como no me des los pollos, cojo la pistola y te mato". Le devolvieron el móvil y se fueron.

Como consecuencia de estos hechos, el perjudicado sufrió lesiones, consistentes en policontusiones, lesiones eritematosas redondas de menos de un centímetro, con centro oscuro y costroso, erosiones en la espalda, equimosis en zona lumbo-sacra y glúteo y erosiones con hematoma de gran tamaño en muslo derecho, precisando para su curación diez días de perjuicio exclusivamente bajo. Él pide una indemnización que la Fiscalía considera que ha de ser de 500 euros.