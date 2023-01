Es un asunto que viene de largo, pero esta vez el tema ha llegado a la Fiscalía, según ha podido saber La Opinión. Un particular ha denunciado el "lamentable" estado en el que se encuentran los animales de la perrera municipal de Cieza, algo que ya era una queja a gritos de los ciudadanos de la zona.

Según fuentes consultadas por esta redacción, se trata de un problema "de forma y fondo". Apuntan también que los perros están desnutridos, que no se estaría cumpliendo el protocolo de eutanasia cero, que el libro de entradas y salidas tampoco está en condiciones, que no se permite hacer fotos, que no se cumple el horario de apertura al público y que no se realiza el patrullaje periódico por la localidad. Estos tres últimos puntos dificultarían la adopción de los canes.

Tal y como detallan las mismas fuentes, el Ayuntamiento sacó a licitación pública el servicio de mantenimiento de la perrera. Una de las tres empresas que se presentaron denunció el procedimiento porque en el pliego de condiciones no se había desglosado 'correctamente' cómo se debía proceder para el mantenimiento de los animales, y "el juez le dio la razón". Por ello, de momento, el servicio sigue en manos de la empresa anterior, la que "tanta polémica ha generado por no saber cómo tratar a los animales", Esprineco.

La respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Cieza aseguran que este mismo jueves el Seprona y la Comunidad Autónoma han realizado una inspección y no ha encontrado "ninguna anomalía". Añaden que la empresa cuenta con un veterinario interno y que hay otro externo del Consistorio: "No tenemos ningún informe negativo".

El PP presentará una moción en el pleno para exigir explicaciones "por la preocupante situación acaecida y la dejación de funciones del Ayuntamiento", indican desde el grupo municipal. Los populares pedirán que se dé salida "al mantenimiento y asistencia de los animales de la perrera municipal" y pedirá "responsabilidades a quien corresponda".

Por su parte, una de las quejas subraya que "el Ayuntamiento no hace nada y mantiene a esta polémica empresa" al frente de la perrera.