Las llamas de un incendio han devorado las entrañas de una nave industrial durante la noche de este viernes, situada en el Camino Cañada García de la pedanía ceheginera de Canara, según han indicado Emergencias.

El edificio siniestrado pertenece a la cooperativa Canaraflor y, de acuerdo con las mismas fuentes, el aviso al 112 Región de Murcia se dio a las 23.42 horas.

Al lugar donde se produjo el fuego, se desplazaron unidades de la Policía Local de Cehegín y, desde Caravaca, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) que tuvieron que, en un primer momento, sectorizar el fuego para que no afectase a instalaciones colindantes y extinguirlo definitivamente. Hasta pasadas las 4.00 de la madrugada los bomberos no pudieron regresar a sus bases. Por fortuna no ha habido que lamentar ningún herido.

Esta redacción ha podido saber que entre los materiales pedidos por el fuego se encuentran las cámaras frigoríficas, que han quedado calcinadas junto al producto que había en su interior (flor cortada), cubos, carretillas elevadoras, cajas para transportar las flores en los camiones, aparatos informáticos, etc.

Además, también han perdido la producción de alrededor de 15 días, que estaba vendida, a falta de transportar, únicamente. En cuanto a la estructura del edificio, la empresa ha confirmado que posee graves daños y que cubierta ha quedado totalmente destrozada.