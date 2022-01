Tres hombres jóvenes de nacionalidad árabe fueron detenidos en la tarde de este jueves en el aparcamiento de un supermercado como presuntos autores de una serie de robos que se han venido sucediendo en las últimas semanas en viviendas de la huerta. Los jóvenes, con antecedentes policiales por los mismos hechos y otros, fueron detenidos mientras compraban guantes en un supermercado presuntamente para continuar con sus asaltos.

La detención la llevó a cabo el grupo de élite de la Policía Local, Geis, Grupo de Intervención de Seguridad Ciudadana, que les seguía la pista desde hace algún tiempo. El incremento de robos en viviendas aisladas de la huerta próximas a vías de evacuación llevó a este grupo a iniciar un operativo de vigilancia que ofreció detalles sobre los vehículos que utilizaban y el lugar donde podrían estar residiendo. “Ha sido una labor de vigilancia continuada, callada, sosegada, pero efectiva”, afirmaba el comisario jefe de la Policía Local, José Antonio Sansegundo.

Se trata, explicaba el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén, de una banda organizada que actuaba de forma itinerante. Poco antes de su detención se cree que habrían asaltado una vivienda en el Camino Carbonero. “Se les detuvo en el aparcamiento de un supermercado donde estaban comprando guantes para continuar con sus asaltos. Sabíamos que eran ellos, pero además se les intervinieron distintos elementos de ese y otros robos que no dejó lugar a dudas. Y en el vehículo había joyas de robos anteriores”, relataba el comisario jefe de la Policía Local.

Sansegundo los calificaba de “profesionales” que preparaban al detalle cada uno de sus objetivos. “Vigilaban, controlaban y ejecutaban los robos. Para ello, incluso contaban con información precisa de los ocupantes de la vivienda a través de personas del entorno que les ofrecían detalles precisos sobre joyas, dinero…”.

Los robos se han producido mientras sus ocupantes no estaban en el interior, aunque Sansegundo admitía que “nos consta que no les hubiera importando que hubiera alguien en la vivienda. Son personas peligrosas que no tienen ningún inconveniente en utilizar armas de fuego”. Este tipo de grupos organizados, añadía, vienen de fuera. “Tienen una vivienda ‘satélite’ en la que permanecen durante un tiempo y luego se marchan a otro lugar. Son itinerantes”.

La investigación continúa abierta en colaboración con Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía para intentar esclarecer los robos que se han producido en los últimos meses en viviendas de la huerta. “Se está examinando todo el material que se les ha incautado y entonces podremos saber cuántos son los asaltos que se les imputa”, concluía Sansegundo.