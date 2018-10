El asesino de Pioz: "En las guerras también mueren niños y no pasa nada"

Patrick Nogueira, el asesino confeso de Pioz, respondió al equipo del psiquiatra y psicólogo aportados por la defensa como prueba cuando fueron a visitarlo a la cárcel y le preguntaron por los hechos perpetrados que "en las guerras también mueren muchos niños y muchas personas y no pasa nada".

Así lo ha puesto de manifiesto esta noche en la vista oral que se sigue en la Audiencia Provincial de Guadalajara contra Nogueira uno de los psiquiatras. "Me dijo que por qué estaba escandalizado", ha señalado, y este hecho y el encontrar en él síntomas de falta de empatía, así como su frialdad afectiva -que no parecía simulada- fue lo que les llevó a observar que podía existir una anomalía de tipo neurológico y a practicarles distintas pruebas.

Y en este sentido, y contrariamente a lo que anteriormente manifestaron forenses aportados por la acusación y la Fiscalía, para este psiquiatra la afección en el cerebro que tiene Nogueira pudo haber influido en algunos marcadores de su conducta.

Otro rasgo "severo" que presenta Nogueira de acuerdo al PET-TAC practicado es un "alto nivel de ira", ha indicado el psiquiatra, para agregar que señaló que se sentía ofendido por cómo fue tratado por su tío algo que considera que no es justificación para alguien que no tiene el cerebro dañado pero cree que si el "cerebro hubiese sido normal" no hubieran pasado estos hechos porque además "muy probablemente tiene limitada la libertad".