La Región de Murcia es una inagotable cantera de talento en cualquier ámbito a la vez que una tierra apasionada por el deporte. Laura Gil (Murcia, 1992) personifica a la perfección ambos aspectos y su carrera así lo demuestra. La niña que salió de Murcia con tan solo catorce años con la intención de convertirse en jugadora de baloncesto no solo cumplió su sueño, sino que ha marcado la historia del deporte en nuestro país con una prolífica carrera. Después de formarse en el centro de alto rendimiento Siglo XXI y pasar por todas las categorías inferiores de la selección española, Laura dio el salto al profesionalismo y con él inició su trayectoria con el combinado absoluto. Entonces no sabía lo que el destino le tenía preparado: quince títulos a nivel de club y dieciséis medallas representando a nuestro país que hacen de ella la jugadora más laureada del baloncesto español. Obligada a dejar su tierra desde pequeña, ha aprendido a valorar todos sus regresos a la Región que ella misma considera su casa.

Lo cierto es que Laura ya apuntaba maneras con sus primeras canastas en el Club Baloncesto Capuchinos, lo que le brindó una oportunidad de oro. “Salí de Murcia con catorce años y fui a Barcelona, a un centro de alto rendimiento. En el primer año, con quince, ya me llamó la selección. He ido con todas las categorías e incluso he doblado algunos años, jugando con el equipo superior y el de mi generación al mismo tiempo”, recuerda. No fue una decisión fácil, pero su determinación superó todos los obstáculos. “Murcia es mi ciudad y la Región es mi lugar. Es mi casa. Fue difícil, sobre todo por dejar a mi familia y salir de mi zona de confort, pero en el momento en el que tengo la oportunidad de ir a un centro de alto rendimiento con catorce años ya estoy un pasito más cerca del profesionalismo. Salí de casa y estuve cuatro años en un sitio que te prepara para dar el salto y convertirte en una jugadora profesional”, cuenta la jugadora.

La Opinión siempre se ha hecho eco de mis méritos y estoy muy agradecida por ello

Laura es consciente de su privilegiada formación y aún ahora sigue valorando esa etapa de su vida. “Competir a ese nivel y jugar semifinales y finales de campeonatos de Europa hace que hoy tenga un conocimiento del juego mucho más grande que otra jugadora que no ha podido disfrutar de esas experiencias. El camino no ha sido fácil porque, además, soy un tipo de jugadora que no atrae los focos o los medios de comunicación, pero estoy muy contenta con mi trayectoria y con el lugar en el que estoy ahora”, manifiesta.

Después de pasar por Perfumerías Avenida, Hondarribia, Beroil, Rivas Ecópolis, Cadí La Seu y Valencia Basket, la murciana no solo se ha formado como jugadora, sino también como persona. “Cuanto más conoces más se te abre la mente. Haber podido conocer otras ciudades como Salamanca, Hondarribia, Burgos, Madrid o La Seu me ha hecho valorar esas ciudades y también el gusto que da volver a casa, el calorcito y la buena comida”, asegura con una sonrisa.

Laura lo ha ganado todo a nivel de clubes y es la jugadora española con más medallas a nivel de selección, sin embargo, el deporte le dio la espalda hace justo un año. En un partido de liga con su exequipo, Valencia Basket, la jugadora se rompió el tendón de Aquiles en una desafortunada acción que le depararía una intervención quirúrgica y seis meses de recuperación. En medio del proceso de rehabilitación, su contrato con el club valenciano terminó y Laura quedó sin equipo, no obstante, tiró de fuerza de voluntad para volver a la pista con un nuevo reto en Francia. “Era una opción que siempre quise probar. Se presentó la oportunidad y no vi mejor momento que ahora, cuando quería mostrar una renovada Laura. Estuve trabajando mucho física y mentalmente para mi vuelta y era un reto que me motivaba mucho: salir y ver qué tal se me daba jugar al baloncesto en un país diferente con un juego muy distinto”, argumenta. Basket Landes ha sido el equipo en el que la murciana ha vuelto a sentirse jugadora y en el que ha recuperado la sonrisa.

La internacional española, que ahora tiene en mente volver a la lista de la selección, también piensa recurrentemente en su futuro a largo plazo, un futuro que prepara a través de los estudios. “Conforme van pasando los años vas pensando un poco más en qué vendrá después. Estoy estudiando psicología en la UCAM y me encantaría dedicarme a ello. Aún no sé hacia donde tiraré, pero me encantaría que estuviera relacionado con la psicología”, apunta.

En este repaso de toda su trayectoria, Laura tiene también palabras de agradecimiento para nuestro medio. “Estoy muy agradecida a La Opinión porque desde que salí de Capuchinos y empecé a ir con la selección con 16 años siempre se han hecho eco de mis victorias y méritos y siempre me los han reconocido. Eso hace que la gente de mi ciudad reconozca el mérito de lo que estoy haciendo. Solo tengo palabras de agradecimiento”, reitera. La murciana cree que“el baloncesto femenino está logrando muchas cosas y necesitan ser contadas para que la gente se entere y pueda seguirlo”, comenta en relación al periodismo y el deporte femenino.

La deportista se despide con un deseo para las nuevas generaciones. “Me gustaría que cada vez hubiera más clubes con formación para niñas en edad escolar, porque hay muchos valores que aprender del deporte. Me gustaría ver los pabellones cada vez más llenos en las ciudades españolas y que la Región se encanche y disfrute con sus equipos”, concluye