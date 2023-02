Se llama Simona Liliana Banica y está en lista de espera para que la operen, de urgencia, de un tumor cerebral. Le dijeron que la operarían en el Hospital General antes de las fiestas de Navidad. Que era peligroso no hacerlo, que había prisa y era una operación delicada. Camino de los tres meses de espera, la mujer se derrumba. "Me duele muchísimo la cabeza, me hormiguea la frente y veo borroso. Pero me dicen que no me operan porque no hay quirófano para una intervención tan larga como la mía, que hay gente como yo y que tengo que esperar. No me quiero morir" afirma. En marzo cumplirá 50 años.

Simona mira el teléfono constantemente. La del hospital no es la única llamada que espera. El pasado mes de julio la Seguridad Social dejó de ingresarle los 405 euros que percibía del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Lo único que había cambiado en su situación familiar era la emancipación de su hija. Simona lo comunicó en tiempo y forma. Pero la mujer vive con otro hijo. De hecho, con la pensión de orfandad de este joven de 17 años han vivido los dos desde entonces. Los ingresos al mes son, pues, 106,15 euros para la madre y el hijo. Dos cartas en tres meses La mujer, sin embargo, ha recibido dos cartas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones donde le explican las modificaciones de las cuantías que debe recibir. En la primera, que data del 26 de septiembre de 2022, el ministerio le informa de que la nueva cuantía que recibirá será de 331 euros. Pero pasan los días y no hay ingreso alguno en su cuenta. Tres meses después, el 26 de diciembre, recibe una nueva carta. En esta ocasión le reducen algo más la cuantía hasta los 214,67 euros. En enero, sin embargo, le vuelven a ingresar, de nuevo, el IMV, pero la cuantía es de 32 euros. La mujer no entiende nada y muestra las cartas, los papeles que ha presentado y los que ha recibido. No ha conseguido una cita previa en el INSS así que fue una de las usuarias que visitó el autobús itinerante del IMV. Le dijeron la que llamarían. La misma respuesta que le dieron en el Hospital General. Pero el teléfono no suena. Luchadora y víctima de violencia machista Simona es una luchadora. Y una trabajadora nata. Vive en Requena, un lugar con el alojamiento más económico que en las grandes urbes y con trabajo. Ha hecho de todo. Ha trabajado en el campo, en la hostelería, de encajadora de cebollas y ajos, en almacenes, en limpieza... Víctima de malos tratos y con un exmarido que "jamás me pagó la manutención de mis tres hijos" ha sacado adelante a su familia. Ahora, con sus dos hijos mayores emancipados y ella, enferma, vive con su pequeño (de 17 años) y le atormentan las facturas. "¿Cómo pago yo ahora la factura del gas? Mira... más de 200 euros". Y la muestra. Con un tumor cerebral que crece en su cabeza, el neurocirujano le dijo que no se preocupara. Que suprimiera el estrés al mínimo. Ella, suspira. "Y yo sin recibir el IMV y sin poder saber por qué. Solo quiero que me digan cuando lo voy a recibir porque tengo que pagar el alquiler mientras me operan. Y espero la llamada de la operación cada día, cada minuto. Me dijeron que era urgente y me encuentro mal, de verdad. No me quiero morir. Soy muy joven para morir". Y rompe a llorar.