El pasado 10 de noviembre tuvo lugar el debate organizado por Prensa Ibérica en colaboración con ACCIONA sobre vivienda sostenible y el papel que está jugando en los procesos de regeneración urbana que se desarrollan en la actualidad.

En el encuentro, moderado por la periodista Nekane Chamorro, se dieron cita Teresa Joven, gerente de Arquitectura y Proyectos de la división Inmobiliaria de ACCIONA, Beatriz Ibernón, delegada General de Madrid Sociedad de Tasación, Leyre Echevarría, directora de ESG & Sostenibilidad de CBRE España y Alicia Regodón, experta en sostenibilidad de la vivienda de El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

En la actualidad la sociedad parece poseer un mayor nivel de sensibilidad hacia el medio ambiente, es por ello por lo que la vivienda sostenible se va consolidando más a pesar de que el escenario puede ser en ocasiones complicado. “Es especialmente relevante ser conscientes del entorno en el que nos encontramos, un entorno muy volátil y complejo, pero con un brote de esperanza de transformación” señalaba Teresa Joven. En la misma línea se pronunciaba Beatriz Ibernón, “estamos observando que la sostenibilidad es cada vez más importante, afecta a toda la obra nueva y tenemos la esperanza de que termine también afectando a la vivienda usada”.

“Tenemos que organizar nuestras ciudades de una manera más responsable, buscar que sean resilientes. Viviendas y ciudades que regeneren nuestro entorno y el planeta, que es el objetivo a medio y largo plazo” Teresa Joven - Gerente de Arquitectura y Proyectos de la división Inmobiliaria de ACCIONA.

La vivienda no debe ser un bien de lujo, es un derecho, las personas deben vivir en una vivienda sostenible en todos los sentidos, “una vivienda es la base de cualquier persona. Una vivienda sostenible es una vivienda que está bien localizada, que tiene servicios alrededor, que tiene hospitales, escuelas, que tienes acceso a trabajo” matizaba Alicia Regodón. “Tiene que estar en un barrio sostenible, con suficiente densidad para que el impacto medioambiental sea menor, accesible con servicios de transporte y zonas verdes, no solo por la biodiversidad, también por el contacto con la naturaleza” añadía Leyre Echevarría. Y es que, como comentaba Teresa Joven, este tipo de proyectos pueden tener un gran impacto en la población, “en ACCIONA somos muy conscientes del impacto de estos proyectos, partir del barrio para sea un conjunto que integre tanto los aspectos sociales, medioambientales y económicos y proponer una solución de vivienda apostando por la calidad”.

“Crear más parques públicos, reducir los aislados y hacer que las personas salgan a la calle también para crear espacios seguros e integradores. La vivienda es el catalizador del cambio” Alicia Regodón - Experta en sostenibilidad de la vivienda de El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

Decisión de compra

A la hora de adquirir una vivienda tradicionalmente ha sido más determinantes los aspectos relativos al precio y la ubicación, pero ¿actualmente influye en la decisión de compra la sostenibilidad? “Es cierto que inicialmente es un incremento en el coste, sin embargo, cuando tienes en cuenta todo el ciclo de vida útil de la vivienda, te das cuenta de que realmente es muy rentable” comentaba Teresa Joven. Por su parte, Beatriz Ibernón, confirmaba este aumento de interés aludiendo a la oferta y demanda, “hemos detectado que el comprador de una vivienda valora positivamente la sostenibilidad, esto es una actuación conjunta, si los promotores lo ofrecen es porque los compradores lo demandan”.

“El comprador valora más el entorno del edificio más que la eficiencia energética de la vivienda. Esta tendencia está cambiando, hay una conciencia mucho mayor con el impacto de nuestras facturas, pero aún pesa más el entorno” Leyre Echevarría. - Directora de ESG & Sostenibilidad de CBRE España

El ciudadano en el centro

La sostenibilidad en la vivienda es un engranaje más de la transformación urbana que se está viviendo en las ciudades, buscando un futuro más circular en el que el ciudadano sea el principal beneficiario, “tenemos que conseguir llegar a los objetivos de reducir las emisiones de CO2 para el 2030 a la mitad. Es imprescindible transformar el mercado, y para eso es fundamental esa colaboración pública-privada” declaraba Teresa Joven. Por otro lado, Leyre Echevarría ponía sobre la mesa un cambio de modelo, más allá de la vivienda en propiedad y destacando el modelo de alquiler, “tenemos que replantearnos el modelo, al final nos obliga a adquirir un espacio para toda una vida y no se adaptan a las necesidades reales, esa falta de adaptación es ineficiente desde un punto de vista energético”.

“La implantación de la sostenibilidad es un hecho, adquiere una relevancia importantísima en todos los factores del mercado hipotecario y ha venido para quedarse” Beatriz Ibernón - Delegada General de Madrid Sociedad de Tasación.

Rehabilitación

Otro de los temas candentes es el futuro en cuanto a sostenibilidad de la vivienda ya construida, tal y como declaraba Alicia Regodón, “es necesario poner el foco en el gran porcentaje de edificios que no tienen la calificación energética suficiente, en zonas alejadas o en edificios muy antiguos que necesitan una cirugía a fondo muy cara”. En este mismo sentido, Beatriz Ibernón añadía que “la vivienda usada que no es sostenible, más que acción por parte de la empresa privada es necesaria más por parte de la administración pública: subvenciones, ayudas… no hay otra opción”. Y es que el futuro pasa no solo por generar nuevos espacios urbanos más sostenibles, la rehabilitación es fundamental, “no nos podemos permitir construir las ciudades de cero, por lo que tenemos que mejorar ese edificio lo máximo posible, una rehabilitación integral es lo más potente” subrayaba Alicia Regodón. “El reto está en la rehabilitación de lo ya construido, hay una parte de la huella de carbono que nos podemos ahorrar, es mejora de envolvente, dotar a los edificios de energía sostenible… hay múltiples opciones” comentaba Beatriz Ibernón en la misma línea.

Por otro lado, Teresa Joven, destacaba la importancia del éxito de nuevos proyectos sostenibles para cambiar la tendencia, “en ACCIONA estamos desarrollando un proyecto en Terrassa en un antiguo sector industrial, donde se van a construir 572 viviendas sostenibles. Cuánto más consigamos implementar este tipo de viviendas, más próximos estaremos a que esta nueva forma de construir se estandarice”.