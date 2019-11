Lotería de Navidad: El Perolo ya está listo para repartir el tercer Gordo consecutivo

Esta será la cuarta Navidad para la Administración de Loterías El Perolo, de San Pedro del Pinatar, que en tan solo cuatro años que lleva en marcha ha conseguido el hito de repartir dos Gordos consecutivos -en los años 2017 y 2018- y 11 premios mayores de la Lotería de Navidad, además de cientos de décimos premiados en la 'pedrea'.

Se da la circunstancia de que en toda la historia de este sorteo, que tiene más de 200 años, solo cuatro administraciones de loterías (una de ellas El Perolo) han conseguido vender el Gordo dos años consecutivos.

El representante de El Perolo, Miguel Ángel Zapata, está dispuesto a ir todavía más lejos demostrando "que no hay 2 sin 3, repartiendo este premio por tercer año consecutivo. Vamos a intentarlo". Si lo lograran serían los primeros y los únicos ya que Doña Manolita lo hizo en 1984 y 1985, "por lo que hoy por hoy somos los únicos que podemos hacerlo".





Zapata se muestra tan seguro de esta posibilidad que incluso han compuesto una canción interpretada por Feliú titulada 'Donde caen 2 caen 3", que vendría a demostrar también, como recoge la sabiduría popular en su refranero, que "no hay dos sin tres".



¿Por qué reparten tantos premios de Lotería de Navidad?



El motivo de esta lluvia de premios en tan poco tiempo tiene su explicación y es que El Perolo es la única Administración de Lotería de España que tiene un matemático en nómina. Miguel Ángel Zapata explica que utiliza una fórmula matemática de teorías de descarte que elimina los números que han salido recientemente "y nos dice los números que tenemos que vender. Todo en la vida tiende al equilibrio y para que haya equilibrio tienen que salir los números que no han salido, aunque lo cierto es que todos están en el bombo". Algo tiene que haber de cierto en esta teoría por el gran número de billetes premiados, incluso se ha dado la circunstancia de que han tenido en su poder el Gordo y los números anterior y posterior, que también llevan premio.



¿Cómo jugar a la Lotería de Navidad?



Pero a parte de la lluvia de millones El Perolo se ha hecho famoso porque no para de innovar, ideando productos que alimentan la sorpresa y la emoción y como no, las probabilidades de ganar. Entre ellos están:



- El sobre sorpresa. Lleva un décimo dentro cuyo número desconoce el comprador, con unas indicaciones como No abrir hasta el 22 de diciembre a las XX horas. "Con esta idea crece la ilusión y la expectativa". Como anécdota, el gerente recuerda que el año pasado mientras celebraban el Día de la Lotería con migas y fiesta en la calle, "le había tocado un quinto premio en un décimo sorpresa a la hija de una vecina que estaba en la fiesta repartiendo migas. Al terminar informamos de que había un décimo sorpresa premiado y la mujer llamó a su hija que vivía en Barcelona para decírselo y cuál sería su alegría cuando al abrir el sobre comprobó que estaba premiado".



- La funda: En la funda hay 10 décimos, uno de cada terminación del 0 al 9, cuesta 200 euros, "pero en realidad está costando 180 porque uno de ellos seguro que está premiado y además de la posibilidad de un premio mayor está la de la 'pedrea'. El año pasado El Perolo vendió el Gordo en una de esas 'fundas'.



- Peña 100. Es el mismo concepto pero pensado para las peñas grandes y en lugar de 10 décimos hay 100, con las terminaciones del 00 al 99. Si tocan premios el importe es mayor porque, por ejemplo, si sale el 5 tienen décimos con el 5, 15, 25, 35...."El 25% de la inversión ya está garantizada", señala Zapata. La idea se le ocurrió cuando muchas peñas se quejaban de que compraban lotería y nunca les tocaba nada, "lo que ocurría es que no compraban bien, con este sistema toca seguro",





El Perolo vende lotería en toda España a través de su página web y una de las ciudades donde tienen más clientes es Barcelona.



Miguel Ángel Zapata asegura que lo que más le gusta de la lotería "no es venderla, sino que me apasiona aprender, escuchar las historias de la gente, porque detrás de la compra de cada décimo de lotería de Navidad hay una historia, de amor, superación, esperanza, drama...pero una historia al fin y al cabo, toque o no toque ", concluye.