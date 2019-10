Los murcianos prefieren el café de cápsula y en vaso de cristal

Sí, los españoles somos muy cafeteros: 6 de cada 10 no renunciamos a nuestro café y no lo cambiaríamos por ninguna otra bebida y tomamos de media 14 cafés a la semana, o lo que es lo mismo: 728 cafés al año. Así se desprende de un estudio realizado por Starbucks y el Instituto Ipsos a una muestra de más de 4.700 españoles por el Día Internacional del Café.

Pero, a la hora de elegirlo, cerca de la mitad -4 de cada 10 - confiesa no conocer el país de origen de su café y sus características y solo el 9% de los encuestados afirma elegir café 100% arábica, la variedad de café considerada de mayor calidad.

"Los mejores cafés los obtenemos de granos uniformes de la variedad arábica, tostados de forma natural. A partir de aquí, no hay un 'mejor café del mundo', ya que cada café es único, ya sea por zona de cultivo, por su tostado o por su forma de elaboración, y nos ofrece diferentes matices y experiencias", explica Antonio Palmero, Coffee Ambasador de Starbucks en España.



Calentito, con leche y azúcar y en taza

Aunque hay cientos de formas de elaborar un café (cold brew, machiatto, flat white, mocca€), la mayoría de los españoles seguimos optando por los clásicos 'café con leche' (62%), 'cortado' (22%) y 'solo' (21%). También lo preferimos mayoritariamente caliente (8 de cada 10) y en taza mediana (44%).

Además, 7 de cada 10 españoles no lo acompañamos con nada de comer, y de entre los que sí lo hacen, la preferencia es clara: 1 de cada 2 elige tomarlo con tostadas de pan, mientras que 1 de cada 3 prefiere las opciones dulces y 1 de cada 5 se decanta por las saladas.

"Aunque cada vez hay más cultura sobre el café, sus tipos y preparaciones, mucha gente no conoce las diferentes opciones que tiene y las experiencias que cada café ofrece. Incluso sobre un mismo café, podemos potenciar o enmascarar ciertos matices en función de la comida con que lo acompañemos. Curiosear sin miedo, catar diferentes regiones de cultivo y combinaciones y dejarse sorprender, son los mejores caminos para descubrir el amplio mundo de experiencias que nos puede ofrecer el café", asegura Palmero.

En cuanto a la forma de prepararlo en casa, las máquinas de cápsulas son ya la opción favorita de los españoles (35%), seguidas de la cafetera italiana (26%) y la de máquina espresso de café molido (16%).

"El método de preparación que elijamos también influye en el café resultante. Por ejemplo, si queremos apreciar todos los matices del café, tanto en cuerpo como en acidez, la cafetera de émbolo es la opción perfecta, ya que mezcla los aceites del café con el agua. La pour over cone (cafetera de filtro de papel), nos dará por ejemplo una infusión mucho más limpia, ya que absorbe todos los aceites del café", añade Palmero.



¿Nos tomamos un café?



El 'tomar un café' es uno de los momentos favoritos de los españoles y una experiencia que va mucho más allá de la propia bebida. Esto se refleja en que 9 de cada 10 encuestados prefieren tomar su café en su lugar de referencia, siendo el principal motivo el trato cercano y humano del barista.

'Tomar un café' es además la opción preferida para una cita (46%), por delante de tomar una copa (11%) o salir a cenar (22%). 'Pasar un momento de reflexión con uno mismo' o 'compartir un rato con familia o amigos' son las razones más elegidas por los españoles para tomar un café.

Tal vez por ello, para más del 70% de los españoles, 'tomar un café' significa más de 20 minutos.



Zetas y Millenials marcan tendencias

Podemos decir que los españoles estrenan su mayoría de edad con un café en la mano, ya que una amplia mayoría de los encuestados, concretamente 7 de cada 10, empieza a consumir café entre los 16 a 25 años.

Los jóvenes de 16 a 35 están cambiando la forma de consumir café: Son los que más piden café para tomar de camino al trabajo o a su centro de estudios - 1 de cada 3 zetas declara hacerlo habitualmente- y no tienen una clara preferencia entre vaso o taza. También son los más fans del café con hielo: casi 4 de cada 10 afirman tomarlo de esta manera, 2 puntos por encima del conjunto de los españoles.

Además, Zetas y Millenials son los que más uso funcional hacen del café, ya que 1 de cada 3 lo eligen para activarse durante los exámenes o en el trabajo, frente a la Generación X, en la que destaca un amplio porcentaje del 31% que toman café para "relajarse y descansar", y prefieren tomarlo en taza. Ligado a este dato, se observa además un progresivo incremento del consumo de café descafeinado con el aumento de la edad.



Los hombres toman más cafés al día, pero las mujeres le dedican más tiempo

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, también encontramos algunos datos llamativos, como por ejemplo que las mujeres le dedican más tiempo al 'momento café' (el 73% de ellas declara tardar más de 20 minutos, frente al 65% de ellos)

Hay más mujeres que prefieren el 'café con leche' que hombres (67% vs. 56%), y el 'café solo' suele ser consumido mayoritariamente por ellos (25% vs 17%). El cortado es el café más igualitario entre hombres y mujeres (23% hombres vs 21 mujeres%), y los espressos son más populares entre los hombres a partir de 45 años.

En cuanto a momentos de consumo, el 66% de las mujeres prefieren tomar el café solas como momento de relajación (frente al 59% de los hombres). Por otro lado, ellos toman más café con sus compañeros de trabajo (33% frente a 25%). Sin embargo, aunque las mujeres salen menos a tomar café, cuando lo hacen dedican más tiempo, ya que un 73% de mujeres afirma dedicarle más de 20 minutos (frente al 65% de hombres). Además, ellos son más fieles al café: El 65% de los hombres no cambiaría su café por ninguna otra bebida. En cambio, el 17% de las mujeres lo haría por té verde y el 11% por chocolate.



Cómo toman el café en las diferentes comunidades

Las costumbres en torno al café también varían dependiendo de la comunidad en la que nos fijemos. Las regiones más cafeteras son Canarias y Navarra con una media de 15 cafés a la semana. En cuanto al momento de consumo, los que más valoran el primer café de la mañana son los andaluces (92%) y los extremeños (con 90%). El café de media mañana es el preferido por los gallegos (41%) y los canarios (39%). El café de media tarde es la opción más señalada por los canarios (52%) y los andaluces (42%). Mientras los riojanos o asturianos (con un 13%) son los que declaran tomar más café después de cenar.

Los riojanos (con un 44%), gallegos (43%) y castellanos leoneses (43%) son los más golosos ya que prefieren acompañar su café con algo dulce. Sin embargo, los que más incluyen la opción de combinarlo con salado son los canarios (30%), los catalanes (27%) y los navarros (24%). Por último, Galicia es la comunidad que más consume azúcar blanco (un 40% confirma consumirlo de este modo).

Si hablamos del recipiente, los aragoneses y murcianos no tienen ninguna duda, el vaso de cristal es la mejor opción, escogida por cuatro de cada diez. En el resto de las comunidades, la taza gana la partida.

En cuanto a la manera de prepararlo, se observan grandes diferencias entre las comunidades, aunque las estrellas son la cafetera italiana y la de cápsulas. Entre los que se decantan por la primera están los canarios (42%) y los navarros (33%). La máquina de cápsulas es la más señalada por los catalanes (con 45%) y los castellano manchegos, valencianos y murcianos (todos con un 41%). Curiosamente entre los extremeños gana la cafetera de café molido, con un 25% de personas que señalaron esta opción.