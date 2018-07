Una mujer pide ayuda para buscar a su perro perdido en el aeropuerto de Barajas

Los hechos ocurrieron el día 26 de julio, cuando Piny, una perra de 5 años, salió corriendo de la terminal del aeropuerto de Barajas, donde una familia que viajaba desde Argentina a España realizaba un transbordo en Madrid para llegar a Sevilla.

"Les quiero contar mi historia, me presento, me llamo Virginia, soy sevillana y he estado viviendo en Buenos Aires por 6 años, tengo un hijo de 2 años y dos hijos perrunos, Totón de 6 años y Piny de 5 años y medio", comienza su historia.

El primer inconveniente que se le presentó a la familia desde la compañía Iberia, donde viajaban, fue que no podían llevar a dos perros con ellos, por ello tuvieron que separarse en dos vuelos distintos.

Una vez en Madrid, Virginia, que viajaba con su hijo pequeño fue a recoger a su perro Piny y tras una larga espera de repente lo vio pasar corriendo."Me pongo literal a llamar a Piny por toda la terminal, la gente me miraba como si estuviera loca, pero me daba igual, estaba aterrada de pensar que se había escapado y se podía perder", cuenta.

Finalmente el perro salió del aeropuerto y saltó la barrera de seguridad hasta seguir corriendo por la carretera, donde su dueña lo perdió de vista. Desde ese día no ha vuelto a saber nada de su mascota y la compañía Iberia no le ha dado respuesta.

Con esto, se ha creado una página de Facebook con el nombre 'Piny perdida Aeropuerto de Barajas', donde se comparten las novedades. Virginia está corriendo la voz en redes sociales para intentar que personas voluntarias le echen una mano. "Si estáis por la zona de Barajas, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, pido a todo el mundo correr la voz y pegar los carteles de Piny a ver si hay forma de localizarla y de reunir a toda la familia", pide en su página.