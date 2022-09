No siempre es fácil saber captar las señales que envía el cuerpo, en especial cuando se está esperando una respuesta concreta. Si crees estar embarazada, la respuesta más segura solo va a partir de un test fiable que sea positivo y la revisión de un especialista médico. No obstante, algunos síntomas de embarazo son muy clarificadores.

Los primeros síntomas, cuando ya puedes dar por sentado que estás embarazada

Cada periodo de gestación es único y tiene sus particularidades, pero existen situaciones que son muy comunes en muchas mujeres. De este modo, si experimentas alguna de estas sensaciones, te aconsejamos que vayas rápidamente a la farmacia a comprar un test, así saldrás de dudas cuanto antes.

Uno de los más claros síntomas de embarazo es la amenorrea, es decir, la falta del periodo. En cualquier caso, si tu regla es irregular, esto puede resultar engañoso. Por ello, cuando va acompañado de sangrado de implantación, ya puedes comenzar a tener esperanzas, eso en el caso de que sea una noticia deseada.

Por otra parte, algunas mujeres sufren calambres uterinos en los primeros meses de gestación, aceleran su metabolismo, elevan su temperatura corporal y hasta pueden sufrir episodios de taquicardia. No son procesos que revistan gravedad, pero hay que estar atentas a ellos.

Los cambios de humor también son frecuentes, así como el aumento de peso, la acidez en el estómago y la sensación de hinchazón y estreñimiento. Los intensos cambios hormonales producen más segregación de sebo en la piel, que se traduce en acné y espinillas.

No podemos olvidar las náuseas matutinas, que es uno de esos síntomas de embarazo clásicos que aparecen en las primeras semanas tras la concepción. Además, se sienten durante todo el día, y no solo por la mañana. Aunque hay mujeres que no las tienen nunca.

Por último, y aunque hay otras señales habituales, es muy normal que las embarazadas se sientan cansadas, especialmente al principio de la gestación.

Los síntomas de embarazo aparecen ya pocos días después de la concepción. Si estás buscando un bebé y comienzas a notar alguna de estas señales, la principal recomendación es confirmar esta realidad y, si es real el embarazo, atender en todo momento los consejos médicos.