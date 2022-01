En esta segunda entrega de ‘Las 22 ciudades imprescindibles para visitar este 2022’, lista elaborada el buscador de vuelos y hoteles jetcost, hoy os presentamos dos de las ciudades elegidas este año como Capitales Europeas de la Cultura. La pandemia y la suspensión de algunas actividades en 2020 y 2021 han agrupado en 2022 a tres ciudades que serán Capital Europea de la Cultura: Novi Sad, en Serbia; Kaunas, en Lituania y Esch-Sur-Alzette, en Luxemburgo, que veremos la próxima semana.

Novi Sad (Serbia)

Situada al norte de Serbia, presenta un programa que gira alrededor del slogan «construir puentes y se basan en cuatro conceptos: Arcoíris, centrado en el Docek; Libertad, dividida en Futuro de Europa con talleres para promover la creatividad y el pensamiento crítico entre los más jóvenes, y Heroínas, centrado en el papel de la mujer en el mundo del arte y su historia. Amor, dividido en la Fortaleza de la Paz, para promover el diálogo y la paz en Europa, y el Río Danubio, workshops para dar a conocer la historia de este río y fomentar su cuidado y conservación. Por último, Esperanza, centrada en convertir la ciudad en un Caleidoscopio Cultural.

Kaunas (Lituania)

La imponente fortaleza que preside la ciudad no es solo un lugar vivo que acoge en los meses de verano interesantes acontecimientos culturales, sino también el símbolo de un casco antiguo de origen medieval que conforma la zona peatonal más amplia de Europa del Este. Los programas que Kaunas lleva a cabo para celebrar ser Capital Europea de la Cultura 2022 se basan en nueve ramas dedicadas sobretodo a la gente joven. Por ejemplo, Emerging Kaunas les da herramientas para que creen una ciudad donde les gustaría vivir. Hay celebraciones de todo tipo, como Gamers City Battle 2022, una batalla de baile callejero de todos los estilos, o Dive into the Theatre, un festival de teatro para jóvenes. Designing Happiness quiere poner en valor el arte de diseñar y hacerlo accesible y actividades como Magenta Landscape Design Festival, donde se presenta la obra de arquitectura urbana de diseñadores de todo el mundo.