Los Molinos del Río acogerán el próximo viernes 21 de enero la presentación del libro de cuentos, Fauna en verso, primera obra de la periodista Laura Almirante. El acto se celebrará de 18.30 a 19.30 horas y, debido al aforo limitado, habrá que confirmar asistencia.

Fauna en verso es un compendio de seis cuentos pensado para que niños de hasta 6 o 7 años disfruten de entretenidas historias protagonizadas por animales, mientras aprenden valores como la amistad o la solidaridad.

Los cuentos se presentan como poemas con versos que contienen todo tipo de rimas, por lo que la sonoridad, las rimas y las repeticiones, invitan a los pequeños lectores a participar en la lectura y a memorizar los versos.

«Las historias, representadas por ilustraciones a todo color, buscan que los más pequeños se sientan identificados con emociones como el miedo o la nostalgia, entre otras; y entiendan que esas sensaciones son normales y que los papás y las mamás siempre estamos cerca para acompañarles», explica su autora, Laura Almirante.

Los protagonistas

Los animales que protagonizan las historias de Fauna en verso viven la vida como tú y como yo. El ratón Perico, por ejemplo, es un glotón de cuidado; huele de lejos un trozo de queso y ya está corriendo para hincarle el diente.

Y el oso Fermín, pobre, no hay forma de que concilie el sueño por más que lo intenta; suerte de su amigo el búho Ignacio que es todo un experto en contar estrellas hasta caer rendido. Por otro lado, tenemos a la cebra Carolina, temerosa del agua no se moja ni los pies en la playa por más que la animen sus amigos; no es miedo, es prudencia, pero algo habrá que hacer al respecto.

¿Y la gallina Beatriz?, es una apasionada del deletreo y va por el gallinero enseñando a los demás esa afición tan molona. La rana Teresa, por su parte, celebra su cumpleaños, pero añora a su abuela, ¿aparecerá este año para asistir a su fiesta?.

Y, por último, tenemos al zorro Augusto, que es muy asustadizo; un solo ruido y ya tiene la cola erizada. Pero las cosas no siempre son lo que parecen y a veces los sonidos extraños son solo cosas cotidianas que no somos capaces de ver.

Laura Almirante, de 36 años, es madre y periodista. Nacida en Ibiza, estudió periodismo en Barcelona y después pasó por LA OPINIÓN TV, como reportera en los huertos y como una de las presentadoras del programa de las tardes Tú cuentas. También pasó por Onda Regional y Televisión Murciana.

Fauna en verso es su primer libro y ha sido respaldado por la Editorial Gusanillo, que es toda una revolución literaria en el levante español.