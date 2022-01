El CEIP Virgen de la Vega ha recibido la visita de las representantes de los países miembros del proyecto Erasmus + que se está llevando a cabo en este centro. España, Grecia, Suecia, Estonia, Letonia y Lituania son los países involucrados en el proyecto ‘ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning’. Han sido recibidas en el ayuntamiento de Murcia por el concejal de Educación Antonio Benito Galindo. Además, han tenido lugar diferentes seminarios de intercambio de experiencias y metodologías educativas, esencia de dicho proyecto. Finalmente, realizaron diferentes visitas para conocer nuestra cultura y los lugares más emblemáticos de la Región de Murcia.