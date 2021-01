El Joaquín Carrión, en un concurso teatral

El colegio Joaquín Carrión de San Javier ha participado en un concurso de la Fundación 'The Hands Up Projet' junto a 1 alumno de un colegio de Argentina, 1 alumno de un colegio de Rumanía y 2 alumnos de un colegio de Palestina. El proyecto consistió en la realización de una obra de teatro con el título 'Live your life', donde los alumnos debían realizar la interpretación de varias escenas que luego fueron unidas en un vídeo conjunto. El representante del colegio Joaquín Carrión fue Alejandro Hernández García, de 6º de Educación Primaria.