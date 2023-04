No vi venir al presidente del gobierno Pedro Sánchez felicitar a Los Planetas por el 25 aniversario de su mítico disco Una semana en el motor de un autobús , cómo tampoco vi venir la encuesta del CIS de Tezanos destapando a nuestra Españita cómo una sociedad abierta a las relaciones poliamorosas. Teniendo en cuenta que el 75% de la población tiene pareja, la cosa se pone interesante.

Aimar Bretos comentaba la noticia con mucho ingenio y guasa, en uno de sus programas, Hora 25 de esta semana, y lanzaba al aire una pregunta, que yo suscribo: «¿Por qué le llaman poliamor a los cuernos de toda la vida?.»

Analicemos primero con detenimiento los datos de esta encuesta que son verdaderamente para enmarcar. El 75% de la población tiene pareja frente a la resistencia del 24% de solteras y solteros. Lo divertido viene cuando la amplia mayoría, ya estén solteros o en pareja, siguen teniendo una idea romántica de la fidelidad. ¿De verdad a estas alturas estamos así, creyendo en el amor verdadero, y La Princesa Prometida?

Agarrénse: Un 78,5% está de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que si se ama verdaderamente, se es fiel, JA. Hay trampa porque los pillínes del CIS no dicen de qué clase de fidelidad hablamos, ¿de pensamiento? ¿de tocamientos?... Teniendo en cuenta que cualquier humano normal ha tenido una fantasía en su cabeza con alguien, ¿contamos cómo infidelidad emocional tener una fantasía con alguien con quien no te has acostado pero te mueres de ganas? Ahí les dejo el melón, ábranlo en la comida a ver qué opinan sus seres queridos...

Pero la cosa mejora, a la pregunta: «¿Cómo de unidos están a sus parejas?», sólo el 41% dice estar muy unido. La cosa empieza a flojear, yo soy fiel pero unido a mi pareja meh...

Y aquí es cuando Tezanos piensa «jugador de chica perdedor de mus, es hora de tirar un órdago a la grande» y le pregunta a la muestra de españoles de la encuesta sobre el poliamor. Porque las encuestas de intención de voto y sobre los líderes más valorados son muy aburridas, hablemos de lo importante. Y el 47% de los españoles, contesta que está de acuerdo en mantener dos o más relaciones afectivo sexuales. Sí la monogamia se me da mal imagínense liarme con tres o más... A mí esto me pilla mayor, aunque mentalmente tenga 20. Y no se imaginan lo que defiendo el amor a uno mismo, mucho y bien.

Pero como son unos cachondos estos del CIS, deciden analizar a los votantes de los partidos políticos y su relación con el poliamor. Y sí analizamos al detalle, el votante de Más Páis y de Unidas podemos es poliamoroso, seguido del votante de Vox esto tampoco lo vimos venir. «Siendo la gente de bien, el votante del PP» como comentaba Aimar Bretos, los que están totalmente en desacuerdo con esto de ‘esturrearse’ con más de una además de la parienta, cómo dirían algunos. Porque es mejor no decir nada y que no te pillen. Qué pensará el votante del PP y apostillo yo. Cosa que el CIS tampoco aclara, si a la pregunta sobre manterner relaciones afectivo sexuales/poliamorosas con dos o más personas, antes se pacta o ya lo hago yo por mi cuenta y espero que no te enteres. Y aunque a mí nadie me ha preguntado, yo creo que es más lo segundo.

Para rematar la encuesta Tezanos pregunta sobre el nivel de satisfacción de los españoles, estando un 41,7% completamente satisfechos y un desagradable 20% se declara completamente felices.

Qué quieren que les diga, al menos hemos echado unas risas estos días, dejando a un lado la campaña electoral eterna, la sequía, y los desastres naturales que vienen y nadie parece darse cuenta y peor, querer ponerle remedio...

Quizás no sepa de poliamor, pero si el Cis me preguntara por Los Planetas y sí el disco Una semana en el motor de un autobús y la canción Segundo Premio, deben ser patrominio nacional, contestaría estar muy de acuerdo. Dénle al play: Sentada esperando a que llames...