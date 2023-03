El segundo rapto de Europa

Europa, hija del rey Agenor de Tiro, estaba en la playa con sus amigas y, debido a su belleza, llamó la atención de Zeus. Para no levantar sospechas, se presentó ante ellas convertido en un toro blanco y resplandeciente. Europa, temerosa en un principio por tal aparición, pronto empezó, sin embargo, a cobrar confianza y a acariciarlo. Llegó a sentarse sobre el lomo del animal, el cual aprovechó la ocasión para levantarse y adentrarse en el mar llevándose a la joven a la isla de Creta, donde se unieron, a la sombra de unos árboles, y engendraron tres hijos: Minos, Sarpedón y Radamantis. Después Zeus casó a Europa con Asterión, rey de Creta, quien adoptó a los hijos de Zeus, por no tenerlos propios. Finalmente, el toro cuya forma había adoptado Zeus se transformó en una constelación y pasó a ser un signo del zodiaco.

Este relato mitológico, reproducido por pintores como Veronés, Rembrandt, Rubens, entre otros, y recientemente por el escultor Fernando Botero, cumplió la función simbólica de ilustrar el desplazamiento del eje de la civilización mundial desde Asia (Tiro) hasta Grecia (Creta) y, a partir de ella, al continente europeo, que continuó reteniendo el centro de la historia hasta bien entrada la Edad Contemporánea. ¿Hoy es así? Veamos.

Auge y decadencia. El camino hacia la unidad europea ha sido largo y complejo. Tras el final del Imperio romano de Occidente en 476 d.n.e., el Sacro Imperio Romano Germánico fue un intento de unir a los pueblos europeos bajo el signo de la Cristiandad. Ésa fue la obsesión del emperador Carlos V.

El declive de la monarquía hispánica de los Habsburgo coincide con la Guerra de los Treinta Años y la paz de Westfalia (1648), que diseñó un nuevo orden europeo reconociendo, por primera vez, la soberanía de los Estados. A partir de este momento, el siglo XVII es el de la hegemonía francesa en el continente, país que sería capaz en el siglo siguiente de alumbrar un cambio de paradigma político y social con las ideas de la Ilustración y con la Revolución francesa. Napoleón Bonaparte, vencedor en Austerlitz sobre Austria, vio truncado su sueño imperial y de extender, a golpe de bayoneta y de cañones, las ideas revolucionarias de 1789. Tras su derrota en Waterloo (1815), el Congreso de Viena (1814-1815) fue la expresión del triunfo de las fuerzas conservadoras del continente. No obstante, presidido por el estadista austríaco Klemens von Metternich, éste se empeñó en incorporar a todas las potencias europeas para garantizar una paz duradera.

Europa asiste en el siglo XIX a la eclosión de cuatro imperios: el alemán (ya existente), el austrohúngaro, el otomano, y el ruso hasta 1917. La fragmentación de Europa se concretó en la Triple Entente y la Triple Alianza, situación que desembocaría en el desastre humano de la I Guerra Mundial (1914-1918), un claro enfrentamiento entre bloques imperialistas que se habían extendido por América, Asia y África.

El Tratado de Versalles (1919) supuso el intento de consolidar la ‘paz perpetua’ a la que aspirara el filósofo Inmanuel Kant, con el nacimiento de la Sociedad de Naciones. Ello no evitó, sin embargo, a partir del sentimiento de agravio alemán derivado de las fuertes reparaciones de guerra impuestas por los aliados, que las tensiones desembocaran en 1939 en la II Guerra Mundial, con más de 60 millones de víctimas.

Tras la terrible experiencia de esa guerra, Europa explora la vía diplomática: nacen la CECA (Comunidad Europea del Carbón y el Acero) y el Mercado Común. Pese al intento de Hallstein de la ‘construcción’ federal de Europa frente a la Europa de los Estados de Charles de Gaulle, la Unión Europea (UE) se ha diseñado a dos velocidades, por lo que atrás quedaron los anhelos de consolidación de la Europa social, solidaria y de los pueblos. Añadamos, además, que, de haber sido una potencia dominante, las sucesivas crisis que ha atravesado y los últimos acontecimientos bélicos han llevado a la UE a su pérdida de peso en el concierto internacional.

El (segundo) rapto de Europa. La afirmación parece procedente cuando observamos el declive de la vieja Europa ante la eclosión de las llamadas BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Para algunos observadores, la ‘princesa’ Europa está empezando a perder su corona, remontándose a las dos guerras mundiales para explicar la decadencia del viejo continente; a partir de ese momento, y como anticipara Alexis de Tocaqueville, se consolidó lo que conocemos: un mundo bipolar dominado por EEUU y Rusia. Sorprendente ha sido en los últimos años la irrupción de China. Ya lo advirtió Napoleón: ‘Cuando China despierte, el mundo temblará’. Ante este escenario y en medio de tantas evidencias, ¿estamos ante el segundo rapto de Europa en un camino inverso al que siguió Zeus?, ¿se está desmoronando la visión eurocéntrica que durante tantos años ha predominado para entender parte de la Historia mundial?

La guerra de Ucrania ha motivado que la vieja Europa esté hoy firmemente atada a la OTAN y subordinada a las ambiciones imperiales de EEUU. En contra de lo que propugnara en su día el politólogo francés Sami Naïr, el mismo que nos visitara dos veces en Murcia, la UE no se atreve a diseñar un sistema propio de defensa por lo que, de manera subordinada, se integra en el mismo bloque imperialista comandado por EEUU, y ha olvidado, por tanto, cualquier referencia de solidaridad con los países pobres, lo que explica las lagunas legislativas tendentes a dotar de auxilio y acogida a las personas desesperadas que tratan de llegar a sus fronteras procedentes del horror de la miseria y de las guerras.

La UE, que alberga armamento nuclear de EEUU en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, además de en Turquía (el llamado ‘paraguas nuclear’ norteamericano no es sino una dura hipoteca para todo el continente, y no olvidemos que en la base de Rota está dispuesto un escudo antimisiles, por lo que no descartamos la presencia esporádica de buques norteamericanos con armamento nuclear), debe asumir que sus principales potencias, Francia (dotada de armamento nuclear propio) y Alemania, carecen de auténtica soberanía y su margen de actuación en política exterior queda siempre subordinado e hipotecado a las decisiones del gobierno estadounidense. A mayor abundamiento, tras el sabotaje al gasoducto Nord Stream 2, Alemania, que mantenía una relación fluida y comercial con Rusia para el suministro de gas, ha tenido que aceptar importar el gas licuado norteamericano.

Cuando por parte de la opinión pública se ha propagado interesadamente la única responsabilidad de Putin en la génesis y el desarrollo de la actual guerra hay que recordar que, durante años, el mandatario ruso aceptó que las repúblicas del Donbás formaran parte de Ucrania, y que sólo inició esta espiral belicista cuando constató la ausencia de garantías de seguridad por parte de EEUU, con una OTAN cercando sus fronteras (si miramos un mapa de Europa, sólo Bielorrusia y Ucrania no forman parte de la OTAN).

La sumisa UE, asumiendo la Doctrina Clinton y apoyando la negativa estadounidense a negociar, envía armamento a una Ucrania (se acepta que el armamento llegue incluso a batallones de extrema derecha) que dista mucho de tener unos parámetros mínimamente democráticos; un régimen, surgido de un golpe de Estado, que ilegaliza partidos y que cercena otras libertades.

Por desgracia, hoy Europa no dispone de alternativas viables para su seguridad. Se impone, junto con los movimientos sociales del viejo continente, propugnar las negociaciones de paz, desmantelar la OTAN y establecer relaciones comerciales y amistosas con Rusia, China y EEUU. El viaje de esta semana del presidente Pedro Sánchez a China para entrevistarse con Xi Jinping demuestra que ése es el camino.