Todas las mujeres

El 8 de marzo es la fecha que une a las mujeres del mundo en torno a un único mensaje que, aunque muchas veces repetido, no deja de ser necesario: la defensa de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres; la igualdad de trato y la no discriminación; el respeto a la vida y a vivirla libremente; el derecho a elegir cómo y con quién desarrollar nuestro proyecto de vida. El derecho a ser mujer sin tener que dar explicaciones ni enfrentarte a obstáculos que, para los hombres, simplemente no existen. Estos son los motivos por los que esta conmemoración sigue siendo necesaria.

Hoy en día es una evidencia que las sociedades que aprovechan todo el potencial de los hombres y mujeres por igual se hacen más fuertes, más innovadoras y obtienen beneficios para todos. Y no se trata de imponer cuotas porque sí. Se trata de formar y concienciar a los ciudadanos, hombres y mujeres, de que la igualdad de género, en todos los ámbitos, es un hecho siempre positivo. Una cuota no puede tener efectos beneficiosos en la sociedad si antes no se ha trabajado la igualdad desde la educación, la capacitación y la concienciación. Antes de imponer la igualdad, hay que trabajarla y lo que es más importante, creer en ella. Para ello hay que romper con muchos prejuicios, ideas y estereotipos sobre las capacidades de la mujer en la vida activa. Y, por supuesto, trabajar desde las Administraciones con el tejido empresarial para eliminar los obstáculos que a las mujeres les impiden, en la mayoría de los casos, alcanzar los mismos niveles que los hombres. Si conseguimos implantar medidas que favorezcan la conciliación real para que las mujeres y los hombres puedan ser miembros activos en el mercado laboral y empresarial, al tiempo que se dedican por igual al cuidado de los hijos y de las personas mayores, habremos avanzado, a pasos agigantados, en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad este año hemos puesto el foco en dos cuestiones que consideramos esenciales para lograr la igualdad real: la conciliación y la corresponsabilidad. Con el lema ‘Sumar esfuerzos multiplica oportunidades’ queremos manifestar la importancia que tiene avanzar unidos, hombres y mujeres, hacia el camino de la igualdad real y efectiva. Prueba del compromiso del presidente Fernando López Miras por alcanzar esta meta son las diferentes políticas que se están impulsando, desde el Gobierno regional, para promover la conciliación y la corresponsabilidad. Más de 18 millones de euros en los últimos tres años del Plan Corresponsables con el que, a través de los Ayuntamientos, se han desarrollado actuaciones para fomentar la conciliación, y otros tres millones de euros más para ayudar a que mujeres y hombres, con personas mayores y dependientes a su cargo, puedan también conciliar. Pero no nos conformamos. Todavía queda mucho por hacer, pues todavía son las mujeres las que tienen que superar una carrera de obstáculos, que, sin embargo, para los hombres suele aparecer más despejada. La fecha del 8 de marzo simboliza el esfuerzo de toda la sociedad por conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, y debemos defenderlo desde la unidad, pues es una causa justa, de todos y de todas.Como tampoco podemos permitirnos dar pasos atrás. La Constitución de 1978 consagró la igualdad formal entre hombres y mujeres y, desde entonces, no se ha dejado de avanzar. Desde luego que leyes como la del ‘solo sí es sí’ y la ‘ley trans’ no contribuyen a ello; ambas se han convertido en una verdadera amenaza para las mujeres de nuestro país. Desde el Gobierno regional siempre hemos estado y estaremos al lado de las mujeres. Estamos del lado de las personas, pues son lo más importante y están en el centro de nuestras acciones. Por ello, continuaremos trabajando para impulsar y aprobar políticas para la igualdad, con consenso y sin desatar enfrentamientos estériles, porque lo que queremos es una Región de Murcia mejor y más justa. Ahí está la clave del futuro. La prosperidad y el progreso se consiguen desde la unidad. Es lo que nos ha hecho avanzar en los últimos años hacia horizontes de bienestar, y no permitiremos dar ni un paso atrás.