Recortes de vergüenza

Lo necesita. Una mujer habla por teléfono mientras camina por la calle: ‘Mira, me lo he dejado todo por en medio, las camas sin hacer, sin recoger nada, pero es que esta mañana necesito irme al gimnasio a desfogarme, que estoy ‘atacá’. Ya te contaré…’

Allá ellos. Menudo trajín se ha montado con lo de la propuesta de cambio en la consideración de la sedición en el Código Penal. A los militantes y medios de la derecha se les veía alegres, felices de tener un argumento que da tantas posibilidades de crítica como esta ley. A los independentistas catalanes les parece algo positivo, pero poco, y esperan más. Qué gusto no estar metido en política, ¿verdad?

Increíble pero cierto. Ya sé que deberíamos estar curados de espanto, pero todavía se producen noticias que nos dejan asombrados, y mucho más que indignados, cabreados al máximo. Parece ser que, ante la subida de precios en la alimentación, en los comedores escolares de nuestra Región les están sirviendo a los chicos y chicas menos comida. Una foto de la bandeja que reciben los alumnos publicada en este periódico el jueves hacía que se te cayera la cara de vergüenza por la escasez alimentaria que mostraba. Se decía también que los usuarios están llegando con hambre a sus casas. Estoy seguro de que eso se va a corregir de inmediato. DE INMEDIATO.

Unos tanto y otros tan poco. Me entero por la prensa especializada que Juan Carlos I tenía cinco amantes a la vez que a Corinna. Qué bien, ¿no? Sin embargo, cuando yo era pequeño, en mi calle vivía una señora, lo que se llama una ‘querida’, por cierto, muy buena persona, que era amante de dos hombres. Ellos eran amigos y se habían puesto de acuerdo para pagar los gastos de manutención y vivienda de la mujer a medias. Uno disponía de los lunes, miércoles y viernes, y el otro de los martes jueves y sábados, aunque, por supuesto, no agotaban las posibilidades que este plan les ofrecía. Observen ustedes la diferencia. Uno seis amantes y otros una, y compartida. No hay derecho, oiga.

Preocupados por lo económico. Esta semana he participado en una tertulia radiofónica en la que el invitado era José Luján, rector de la UMU. Quizás lo que más me impresionó de lo que dijo fue que los rectores de las universidades públicas son actualmente personas que deben dedicar una buena parte de su tiempo a tratar de conseguir dinero para mantener el funcionamiento, investigador y de transmisión de conocimientos, de sus universidades. Y no siempre encuentran el camino con facilidad. Tienen que currárselo.

Incómoda. Una pareja joven habla en la ventana de un pequeño bar donde están tomando un café y una tostada. Ella dice: ‘Es el café más bueno de Murcia, pero mira que es incómodo desayunar así, aquí de pie y de mala manera’.

Sitio raro. La verdad es que celebrar la Copa del Mundo en Qatar es una cuestión bastante difícil de aceptar. Para empezar, hay que jugar ahora, en noviembre y diciembre, para que los jugadores no se asen en verano, parando las ligas y copas de cada nación. También se habla de las malísimas condiciones que han tenido los trabajadores que han construido todo el tinglado.

Por otro lado, allí lo LGTBI está perseguido como delito, y ya ha salido uno avisando de que los gais se abstengan de aparecer. Y está claro que han conseguido que sea allí porque el dinero ha corrido de acá para allá y alguien se habrá forrado con esto. Seguro.

Realmente impresionante

Estoy viendo la quinta temporada de The Crown. Desde luego es impresionante cómo está hecha esta serie. Los medios, la ambientación, el vestuario, todo cuidado hasta el máximo. A veces, observas que para un plano que dura un minuto han montado un decorado tremendo, por ejemplo, cuando se ven las ruinas de una parte del castillo de Windsor después del incendio. Los actores muy bien. La que menos me gusta es la que hace de Lady Di, porque me carga un poco con tanto querer parecerse a ella. Como ha dicho alguien, es una serie de esas que ya no se hacen, por lo cuidada que está.