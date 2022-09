¿Qué estabas haciendo?

No tienen la sensación en los últimos años de estar viviendo demasiados momentos históricos? Esta misma pregunta la leí hace pocos días en twitter a raíz del fallecimiento de la reina Isabel II y cómo parece que de un tiempo a esta parte una pandemia, volcanes en erupción o una guerra, a muchos nos está dando la sensación de vivir en un continuo sobresalto histórico, ¿recordarán qué estaban haciendo?

La noticia de la semana, Isabel II, reina de Inglaterra falleció a los 96 años, y en escasos minutos las redacciones de las televisiones y periódicos, centraban la noticia en la preocupación por la salud de la reina, aunque hoy ya sabemos que había fallecido, se activaba la operación «Puente de Londres», un protocolo que bien merecerá que la serie The Crown filme varias temporadas, para explicar lo que no sabemos sobre los últimos días de la reina y cómo comunicar al mundo su muerte y la proclamación como rey de su hijo Carlos. Les escribo esta columna junto a mamá que está enganchadisima a la televisión y la conexión en directo con la proclamación del rey Carlos III y la solemnidad del evento, en el patio del palacio de St James.

Al arrancar el nuevo curso me preguntaba con qué nos sorprendería esta temporada el guionista que nos lleva a golpe de sobresalto los últimos años y una vez más no defrauda. Acaba el siglo XX, ya es oficial, con la reina Isabel II termina una época; en mi opinión es la última figura relevante del siglo que quedaba viva y con ella podemos decirle adiós.

Una mujer que ha reinado setenta años, llegando al trono a las 26 años, ha visto pasar a 16 primeros ministros, destacando a Churchill o Margaret Thatcher con quien no se llevó bien, su relación fue tensa pero civilizada y duró once años en los que la dama de hierro transformó el panorama político y económico del país. Una vida muy intensa, desde la II Guerra Mundial a la guerra de Ucrania, siete papas de Pío XII a Francisco, diecisiete Juegos olímpicos de Pekín a Tokio, me resulta apasionante pensar en todos los acontecimientos históricos que ha vivido, y siendo mujer y muy joven al llegar al trono, ha forjado a lo largo de los años una imagen fuerte, respetada en Reino Unido y referente europeo.

Ante su fallecimiento, me viene a la cabeza la princesa Diana y cómo ahora Camilla se va a convertir en reina consorte. No me dirán que estos no son los cotilleos que merecemos ante tanto drama político, incapacidad de renovar el Consejo del Poder Judicial o la crisis energética. Camilla, aquella señora que volvía loco al actual rey Carlos III mientras estuvo casado con Diana, ahora se proclama reina consorte, ¡qué injusta es la vida a veces! No hace falta que les diga que siempre he sido del team Diana, y tres en una relación son multitud. ¿Qué le verán al rey Carlos III? Debe tener un fondo estupendo y alguna habilidad oculta, eso o que definitivamente lo de que el amor es ciego es real. Y debe de serlo, porque yo que soy una amante de la historia de Inglaterra y sobre todo de la época de los Tudor; algo tuvo que tener Enrique VIII, que fue un gran amante y no precisamente un pibón.

Estamos siendo testigos de otro acontecimiento histórico más allá de lo que puede significar para la monarquía inglesa la pérdida de la reina, que sin duda puede debilitar los cimientos de la institución ante la llegada del rey Carlos III. Pero me van a permitir que me quede pegada a la tele junto a mamá viendo otro momento para la historia que más adelante recordaremos pensando qué hacíamos cuando nos enteramos de la noticia como hoy, que es 11 de septiembre, y nunca borraremos de nuestra memoria aquel terrible día y qué estábamos haciendo.