Agradable sorpresa

Al llegar a la casa de la playa nos hemos encontrado con algo realmente precioso, un nido de golondrinas en el patio. Lo han hecho debajo de una cornisa y lo primero que te preguntas es el trabajo que les habrá costado a esos padres construir su nido con barro, ramitas y algas para que sea capaz de alojar a los tres pajarillos que abren la boca cada vez que los oyen llegar. Se apoya en una pared vertical y en otra horizontal por encima del nido, es decir que tuvieron que comenzar desde el aire, sin poder agarrarse a nada o pararse sobre algo. Creo que no les ha sentado bien que lleguemos, con lo tranquilos que estaban ellos, pero ya no huyen cuando nos asomamos.

Aviones

Un trabajador al que hemos llamado para hacer una chapuza mira y exclama: ‘¡Mira, pijo, un nido de ‘aviones’!

Desastre

Ya estamos otra vez liados con los contagios desmadrados. ¿Es que nunca se va a acabar esta pesadilla? El jueves pusieron en la tele un mapa de Europa con los colores verde, naranja y rojo señalando el grado de infección que había en cada país. Todos eran verdes o naranjas, menos España y Portugal. Y Malta, me parece. Es terrible esta situación.

Cantantes italianas

Ha fallecido Raffaela Carrà. Nunca fue una artista que me gustara tanto como a otra gente, pero, por supuesto, he bailado lo de ‘Me explota, me expló’ y demás. Con las italianas, yo era más de Mina, de Iva Zanicchi e incluso de aquella que cantaba eso de ‘no tengo edad, no tengo edad para amaaarte’, que no me acuerdo ahora de cómo se llamaba.

Tiene razón con lo de la ensalada

¿Y por qué Ciudadanos va a tener dos grupos en la Asamblea Regional?’, le dice un hombre a otro en la barra de un bar. Y añade: ‘Vaya ensalada que es ahora mismo esa Asamblea’.

Arte Contemporáneo

Se ha inaugurado ARCO, en Madrid. Cada año, durante muchos, muchos, fui a esa feria a ver cuadros, esculturas, fotografías, instalaciones y demás. Venía muy bien comprobar cómo el Arte avanzaba, creaba nuevas formas de expresión que unas veces te fascinaban y otras te dejaban bastante desconcertado. Como es natural, este año no he ido. Ahora veo esas cosas en Internet, pero, claro está, no es lo mismo.

Ejerciendo de maestro a todas horas

(No se lo van a creer ustedes, pero les aseguro que es verdad. Hay padres para todo). Una pareja de unos cuarenta años va por el paseo marítimo con una niña de unos nueve o diez. La criatura habla algo y el padre, muy serio, le dice: ‘Esa frase es morfológicamente incorrecta. A ver por qué, María’. Me quedé de piedra. Y la cría también.

Series

Esta semana no tengo series que recomendar. He intentado comenzar alguna pero no he podido con ellas. Por ejemplo, la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?, que, como saben, Ginés García Millán es uno de los protagonistas. Pero no he podido con ella, y la primera no estuvo tan mal. O yo soy un insensible, o esta segunda temporada es un rollo magistral, aunque cuando aparece el de Puerto Lumbreras la pantalla se llena. También he visto casi entera una película con Emilia Clark, de Juego de Tronos. Pues bien, esta chica es una actriz malísima. Qué horror de gestos, de manera de estar. Espero que haya ganado el suficiente dinero con la famosa serie, porque no se va a comer un rosco en lo demás. La película es Me before you, o algo así. Un pastel bastante infumable.

Hay peligro

Cuando ustedes lean esto, hará un calor tremendo, y el lunes parece ser que podemos llegar a los 48 grados en la Región. Tengan cuidado. Mucha hidratación y poco sol.

Carne de cañón

Pobre Garzón. Como decía mi madre, ‘cuando el demonio no tiene qué hacer, con el rabo mata moscas’. Este hombre, ministro de ‘Consumo’, (que para qué demonios necesita el consumo un ministerio entero) al aburrirse en su despacho todo el día sin hacer nada, se le ha ocurrido lo del video ese, con él de protagonista, para que nos acordemos de que existe. Es verdad que en todo el mundo hay planes para bajar el consumo excesivo de carne porque puede ser malo para la salud, pero de eso a dispararles a los del mercado de productores con una campaña y todo, es que es lo de que ‘con el rabo mata moscas’. Yo creo que le quedan dos o tres telediarios de ministro, porque el presidente Sánchez ha dicho que a él nadie le quite un chuletón ‘al punto’. Ya ves tú, a mí me gusta más ‘poco hecho’.