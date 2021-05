Al menos este...

Al menos este…Una mujer, de unos cincuenta años, a otras dos, en la calle: ‘el tío fuma más que mi ex, pero, por lo menos fuma rubio, que el otro echaba una peste a Ducados…’

Comienza a cambiar

Poco a poco, van pasando cosas que no pasaban durante el último año. El martes tuve una visita en mi estudio. Tres personas. Fue muy agradable. Ventanas y balcón abiertos y charla guapa. También he recuperado una tertulia cervecera que tenemos desde hace años, en la puerta de un bar, todos de pie, con una muy interesante mezcla de seres humanos en cuanto a ideología, formación, e incluso edad. Todos estamos vacunados o a medio vacunar y respetamos las reglas. A ver si es verdad que somos capaces de recuperar nuestras vidas, leñe.

Voy con ellos

Si al final el Atlético de Madrid no gana la liga, después de estar el primero en la clasificación toda la temporada, pensaré que no es justo. Pero ahí están el Madrid y el Barcelona pisándole los talones y con opciones de ganar. Yo voy con el Atlético.

Disgustada

Una alumna que está haciendo su primer año de universidad me cuenta la mala sombra que ha tenido la pandemia para ella. ‘Siempre he esperado este momento de llegar a la universidad y vivirla, conocer a compañeros nuevos, disfrutar del ambiente universitario, etcétera, y resulta que tengo clase presencial solo un día por semana, y el resto me lo paso delante de un ordenador escuchando a los profesores. Me da una rabia…’.

No es hora

Un muchacho muy joven a otros, sentados en un banco de un paseo, en Murcia ciudad, con los teléfonos en la mano: ‘¿Ponemos un rato de porno?’, Otro dice: ‘por la mañana, no, tío’.

Se van pronto

Primero se marchó Albert Rivera de Ciudadanos, ahora se ha ido Pablo Iglesias de Podemos, ¿qué pasa en los nuevos partidos que sus líderes abandonan la política muy pronto? Lo que es cierto es que ambos se han dado cuenta de que ya no aportaban nada a sus organizaciones, más bien quitaban, y se han largado. Eso les honra, a mi juicio. Incluso diría que algunos militantes y militantas de otros partidos podrían preguntarse si aportan algo, o si lo que hacen es perjudicar a sus compañeros, al ser tan mastuerzos.

Carrera

Hablo con un padre cuyo hijo ha decidido ser militar, entrando en el Ejército de soldado raso y tratando de hacer una carrera: cabo, sargento, brigada, subteniente, etc. Me resulta interesante esta decisión del chico porque no es muy corriente. Hace falta vocación para tomar este camino, que, en las circunstancias actuales, puede acabar llevándolo a algún punto de peligro en el extranjero, incluso muy lejos y con grandes problemas de seguridad, en el que España esté comprometida por cuestiones humanitarias o de otro tipo. Tiene que gustarle de verdad.

Muy, muy poca

Una mujer en una carnicería del mercado: ‘Ay, no me pongas de esas costillejas que no tienen naica’ de molla’.

Trae recuerdos

¿Saben lo que estoy leyendo? Pues un libro de Santiago Posteguillo, que se llama Africanus y que habla bastante de Qart Hadasht, que, como ustedes saben, es la actual Cartagena, mi ciudad. La cosa va de Aníbal, Publio Cornelio Escipión, etcétera, y de las guerras entre Cartago y Roma. No soy muy aficionado a la novela histórica (prefiero leer la Historia de verdad), pero esta es muy entretenida, y cuando habla de las colinas, de las murallas, del palacio de Asdrúbal, y otros sitios donde yo he jugado tanto de pequeño, me divierto mucho.