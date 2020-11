Totana se queda sin la Troya europea

Juan José Cánovas, Alcalde de Totana, ¿quo vadis? ¿dónde vas? ¿cómo es posible que tomes la decisión de dejar sin vigilancia el más importante yacimiento arqueológico de Europa, La Bastida, La Troya Europea, cuya inmediata consecuencia es despojar de todos los hallazgos a Totana, y trasladarlos a un almacén de Alcantarilla?



Y gobernando en minoría... ¿Tú has pensado que este yacimiento y gracias al buen hacer del equipo humano multidisciplinar de la UAB, ha puesto en el mapa mundial a esta querida ciudad de Totana, donde nació mi madre y toda mi familia materna? Y que ahora y gracias a esta estúpida ocurrencia, va a ser el hazmerreír de todo el mundo... Bueno, el hazmerreír lo vas a ser tú...



¿Quién te asesora, excelentísimo o ilustrísimo Juan José? Pocas veces la autoridad ha sido tan incompetente como contigo. Te voy a preguntar unas cuestiones para darte oportunidad de explicarte y no inducirnos a pensar mal, si es que no tienes las respuestas adecuadas...¿Cómo es posible que, si llegaste a crear una concejalía de Yacimientos, ahora sin justificación no hubieras dotado de los fondos necesarios para la más que necesaria vigilancia del yacimiento, y sí dotaste a esa concejalía de nóminas y no sé si de algo más?



Y ahora, en lugar de que esos gastos de nóminas los dedicaras a la imprescindible vigilancia, pues le cambias de nombre a la concejalía, mantienes a quien ya era prescindible como titular, y le cambias el nombre, que pasa a ser ´de Cultura y Turismo´. Aunque por el camino, Totana vaya a perder su bien arqueológico más preciado, su tesoro... y no sólo Totana; el mundo entero. Por favor, explícalo muy claro, para que se entienda.



Esto que haces te convierte moralmente en indigno para tu cargo, ya que ser alcalde presupone que has de procurar el bien de Totana. Y no, no lo haces, ni siquiera te importa defraudar a quienes confiaron en ti. Por otro lado, en tu propio partido, unos se enfadan y otros se carcajean; has conseguido ser un figura, Juan José.