Nuevo ataque al transporte público

Ante las reiteradas muestras de falta de interés de nuestros gobernantes en materia de transportes con sus ejemplos repetitivos del mala gestión, pese a que se empeñan en hacernos creer lo contrario, volvemos a tratar la cuestión del transporte. Ahora han saltado a la actualidad los avisos publicados por LAT referidos a nuevas mermas en la cantidad y calidad en un servicio tan importante para la sociedad, puesto que se anuncia la desaparición de la línea 45 y la reducción de servicios en la 7.

La línea que presta un servicio mínimo en el Campo de Murcia, la 45, con sus dos servicios de lunes a viernes, desaparece después de años de ejercicio. Junto con la desaparecida línea 18 que hacía las veces de urbano de El Palmar, pero nunca encontró su sitio, eran líneas 'cedidas' por la Comunidad autónoma al ayuntamiento de Murcia para su gestión directa.

En el pliego de prescripciones técnicas para la nueva concesión de las líneas municipales se hablaba de ellas como 'otras líneas de posible implantación' con sus condicionantes técnicas y económicas pero que la Administración regional reclamó sin incluirlas en ninguna concesión de las establecidas y, por ello, en la drástica reducción de servicios de 2012 ninguna aparecía, y en diciembre del mismo año ya se reproduce en los rótulos como línea de la Comunidad.

En marzo de 2018 (tiempo suficiente como para aclarar la situación legal de la línea) la empresa anuncia su desaparición con protestas de los principales usuarios, los estudiantes, y declaraciones de los políticos incluyendo a los de los equipos de gobierno de entonces, como si no supieran nada.

Ante el daño que causarían, anuncia LAT que, en atención a sus usuarios, no iba a efectuar cambios en las cuatro líneas que califica de 'extraconcesionales' (aparte las citadas, la 7 de la que hablaremos a continuación, la 39d y la expedición que parte de Sangonera la Verde). Los motivos, 'la voluntad encontrada en las Administraciones públicas para resolver el problema de estas líneas' tras varias reuniones para abordar estas cuestiones y establecer un calendario de trabajo para solucionar el problema.

Pero pasa el tiempo, se celebran esas reuniones (¿o no?) y la línea sigue con servicios 'extraconcesionales con los que llegamos a este 21 de febrero cuando LAT anuncia que «tras nueve años prestando el servicio y sin ayudas ni subvenciones, a partir del 2 de marzo dejará de prestar el servicio de esta línea por carecer de regulación concesional que la ampare».

Ustedes juzgarán.

Con la línea 7 ocurren cosas parecidas.

Nunca ha sido una línea de gran movimiento de pasajeros puesto que las pedanías de La Arboleja y La Albatalía no son muy populosas (poco más de 4.100 entre ambas), pero pensamos que, al igual que en el caso de la línea 45, siendo un servicio básico, no es motivo suficiente para tan mal servicio, que provoca, además, la retracción de posibles usuarios.

En 2009, ante las desavenencias Ayuntamiento-Comunidad, también en las líneas 12, 27 y 30 se anuncian reducciones de servicio pasando a prestar servicios solamente por la mañana; es en esta fecha cuando nace esta plataforma.

De esa manera, y sin oír las demandas vecinales, llegamos al tan criticado Plan de Optimización de 2012 y con él, al anuncio de su desaparición, que al final no se lleva a cabo ante nuevas protestas. No se elimina, no, pero con unos servicios concesionales tan precarios, dos salidas desde las pedanías, que el 29 de octubre ya se anuncia un aumento para alcanzar las siete salidas, pero siempre en horario de mañana y manteniendo la eliminación de los sábados.

Servicios 'extraconcesionales', argumentación muy propia de la empresa en colaboración con el Gobierno regional.

Llegan los convenios Comunidad-Ayuntamiento para una escasa mejora del transporte que se refleja para los de Zeneta, Costera Sur, Aljucer y usuarios en general de los 'Búhos'. Junto con ello, también llega una ineficaz Mesa del Transporte que debería haberse reunido cada seis meses y ahora aborda una nueva etapa que esperemos sea más eficaz que la anterior. En la última de 2017 se da el visto bueno a una serie de mejoras por parte del Ayuntamiento (7, 26, 30 y 91) y de la Comunidad (28 y 29) que nunca se hicieron.

Concretando en la 7, para los laborables de todo el año se aumentarían en seis expediciones más para cubrir el turno de tarde-noche y, como novedad, seis servicios los sábados por la mañana. Algo era algo, todo muy bien y para antes de fin de 2017. Sí, 2017. Como curiosidad, en el documento presentado a la Mesa se indicaba que el aumento de las expediciones anunciadas el 29 de octubre de 2012 eran todavía 'extraconcesionales.

Pero en marzo de 2018 se anuncia una vuelta a la 'normalidad concesional' y con ella los escasos servicios anunciados en octubre de 2012. Luego vendría el aviso indicado para la línea 45 que anunciaba unas intenciones muy alejadas de la realidad y de unas Administraciones totalmente nefastas para el transporte en nuestro municipio por su dejadez y manifiesta falta de interés para dar un servicio que merece la población murciana.

Ahora, febrero de 2020, la empresa anuncia que se vuelve nuevamente a 2012, pues «lamentablemente el resto de servicios que la empresa lleva realizando de forma voluntaria durante ocho años (las del anuncio de octubre de 2012) sin ayudas ni subvenciones para dichas expediciones, se suspenden por carecer de la regularización concesional expresa que los ampare».

Vuelvan a juzgar.

Y ya puestos a juzgar, no olviden la prórroga a la concesionaria regional de dos años más ante la falta de un Plan Director que nunca llega cuando se sabía de su necesidad tras la Ley de 2015.

Tampoco olviden la actitud municipal que ahora firma el 'Estudio de reordenación del transporte urbano de la ciudad de Murcia', para posteriormente elaborar el nuevo Plan de Movilidad, todo sin esperar al Plan Director y por ello lo podría haber hecho antes, años antes. El Ayuntamiento, ante estos hechos, con carácter urgente e inmediato debería exigir las competencias o alguien podrá pensar que pide las pide con la boca pequeña para no remangarse y abordar con determinación y claridad de ideas los múltiples problemas e ineficiencias del actual sistema desintegrado de transporte público.



*La plataforma La Costera Sur también es Murcia tampoco ha sido invitada a esta nueva etapa de la Mesa del Transporte, siempre con los mismos vecinos representados.