Llevar a la pantalla un 'bestseller' siempre resulta un trabajo complicado. Sobre todo, cuando se trata de la exitosa obra de uno de los autores más leídos en España en los últimos años: Juan Gómez-Jurado, que ha vendido más de tres millones de ejemplares de su trilogía 'Reina roja'. Pero el escritor madrileño no tiene reparos en admitir que la serie que ha hecho Amazon Prime Video de su primer libro de la saga, que estrena este jueves 29 de febrero, es "mejor" que su novela.

El 'thriller' une a dos bichos raros. Uno es Antonia Scott (Vicky Luengo), la persona más inteligente del planeta, una mujer solitaria y alérgica al contacto físico con un cociente intelectual de 242 que le valió convertirse en la Reina Roja de un proyecto policial secreto y experimental. El otro es Jon Gutiérrez (Hovik Keuchkerian), un rudo policía vasco, gay y de lo más enmadrado cuya carrera está a punto de irse al garete hasta que un enigmático personaje, Mentor (Álex Brendemühl), le propone una salida: convencer a Antonia para que vuelva a la acción.

El macabro asesinato del hijo de una poderosa banquera (Emma Suárez) y el secuestro de la hija (Celia Freijeiro) del empresario textil más importante de España (José Ángel Egido) pondrán a Antonia y Jon sobre la pista de unos criminales que no solo buscan desestabilizar a los más ricos, como bien saben los lectores de 'Reina roja' que han devorado también los otros dos libros de la trilogía, 'Loba Negra' y 'Rey Blanco'.

En los siete episodios de esta primera temporada hay, de hecho, pinceladas de las dos siguientes novelas. Así como algunas variaciones respecto a los libros, como personajes que cobran más protagonismo, como la querida 'amatxu' de Jon (Karmele Larrinaga). "No son diferencias, son cosas mejor contadas", puntualiza Gómez-Jurado, que confiesa que la producción de Amazon Prime refleja a la perfección algo que a él le costaba un mundo explicar en las novelas: cómo funciona la compleja mente de Antonia diseccionando las pruebas o cuando, en sus ataques de ansiedad, su cabeza se llena de agresivos monos.

Efectos visuales

"Cuando había que contar algo de eso, en las novelas yo hacía una bomba de humo, porque ni soy mujer ni la persona más inteligente del mundo. Pero cuando llegamos a Amazon para proponerles hacer una serie de 'Reina Roja' lo primero que nos dijeron fue que empezáramos por la cabeza de Antonia. Amaya [Muruzábal, la 'showrunner', productora ejecutiva y guionista junto a Salvador Perpiñá] fue la que ideó cómo podía pensar Antonia y llegó donde yo no era capaz", aclara el escritor.

Los efectos visuales que han utilizado los directores Koldo Serra ('La casa de papel', 'Sin huellas') y Julián de Tavira ('Hernán') hacen el resto. "Tuvimos la suerte de que, cuando estábamos empezando a escribir, justo se había publicado 'Rey Blanco', así que contábamos con todo el arco de los personajes, tanto de los principales como de los secundarios", relata Adriana Izquierdo, productora ejecutiva de Amazon Studios. "Así que los cambios que hacemos [respecto a los libros] no vienen con la intención de cambiar nada, sino de contar la historia mejor", justifica.

El 'cameo' de Gómez-Jurado

El propio Gómez-Jurado, que ejerce en la serie como productor ejecutivo y consultor de guiones, hace hasta un 'cameo' en 'Reina Roja': "Le pedí a Koldo [el director] aunque fuera una frase. Pero Amaya Muruzábal me escribió una escena de cuatro páginas". El rodaje, que tanta ilusión le hacía, se complicó entonces un poco.

"La primera parte de la mañana, mientras le daba la contrapartida a Vicky [Luengo], fue magnífico. Me sentía Marlon Brando. Luego las cámaras giraron y ya no fue igual, no me salía ni el texto", rememora. Aunque salvó la situación. "El equipo fue muy generoso conmigo. ¿Sabes cuando no hay acceso de minusválidos en el salón de bodas y la abuela llega en silla de ruedas y todos los primos salen a llevarla en volandas porque quieren que ella esté allí? Pues en este caso yo era la abuela", pone como metáfora sobre su participación como actor.

Nacho Fresneda, Andrea Trepat, Vicenta N'Dongo, Pere Brasó, Fernando Guallar, Selam Ortega, Urko Olazábal y Eduardo Noriega completan el elenco de una serie que nace con la idea de continuar. "Cualquier proyecto de ficción que arrancamos nace con la intención de que sea una inversión a largo plazo. En el caso de 'Reina Roja', además, es que hay tres libros", deja caer María José Rodríguez, directora de contenidos originales de Prime Video en España.