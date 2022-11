La violación de Isadora (Valentina Zenere) en la quinta temporada de 'Élite' sigue estando muy presente en la sexta, que acaba de llegar a Netflix. Dos de los nuevos fichajes del instituto Las Encinas, Rocío (Ana Bokesa) y Dídac (Álvaro de Juana), serán sus grandes apoyos para superar el trauma y no dejarla caer en el pozo. Mientras que ella ha hecho pequeñas apariciones en títulos como 'La que se avecina', 'Amar es para siempre', 'Centro Médico' y 'Capítulo cero', a él le hemos visto crecer en la pequeña pantalla, en el papel del hijo de Marcelino y Manolita en 'Amar es para siempre'. También ha aparecido en 'HIT', '#Luimelia' y en obras como 'Bailar en la oscuridad', 'Billy Elliot' y 'El rey león'.

Ana y Álvaro, presenten a estos nuevos alumnos de Las Encinas a los que interpretan.

Álvaro de Juana: Dídac viene de una familia un poco complicada. Llega a Madrid para salir un poco de ese pasado y encontrar su propio camino aquí. Llega al instituto como un amigo de Javier, uno de los violadores de Isadora, y al principio cree su versión. El personaje contará cómo es darse cuenta de que alguien cercano a ti puede hacer cosas tan terribles.

Ana Bokesa: Rocío es una tía revolucionaria, que quiere justicia, ayudar a los demás. Además, busca su camino y conocerse a sí misma. Representa lo que significa ser o no ser de un sitio habiendo nacido en este país, que es un poco lo que le suele pasar a las personas racializadas. A mí me pasa: soy española y a veces puedes encontrarte este conflicto de sentirte o no de aquí.

Valentina, ¿cómo ha sido interpretar el trauma de la violación que sufrió Isadora?

Valentina Zenere: Estoy muy agradecida de poder contar lo que me tocó contar, que es algo muy fuerte, un viaje intenso. Creo que me he preparado de la mejor manera posible y siempre hemos tratado el tema con el respeto que se merece. Como actriz, tengo la oportunidad de contar historias que no me pertenecen a mí, pero sí a otras, así que me siento muy responsable por ser la cara y la voz de muchísimas mujeres. Espero que los mensajes positivos que pueda traer esta historia tan horrible se vean.

¿Se ciñó estrictamente al guion o contó con ayuda extra para preparar un personaje que pasa por una situación así?

Valentina Zenere: No, siempre hay que ir más allá. Yo trabajo con mi 'coach' de toda la vida y aquí, además, Netflix nos trajo a una terapeuta especialista en traumas, una figura muy importante para medir todo lo que nos estaba tocando contar. Pero no solo yo he podido hablar varias veces con ella, también Álvaro, que está muy cerca de Isadora por la trama, los chicos que hacen de violadores... Porque es muy complicado y delicado para todos.

Isadora carece de figuras paternas, porque están siempre viajando, así que la chica pasa mucho tiempo sola. Su gran apoyo en esta temporada son sus amigos, los que la sacan del pozo en el que podría caer por culpa de su trauma.

Valentina Zenere: Exactamente. Creo que lo lindo de Isadora esta temporada es que puede bajar la guardia, apoyarse en sus amigos, pedir ayuda. En estos capítulos se ve la relación con su madre y, obviamente, hay una carencia de muchas cosas en esta familia. Me encanta que lo hayan mostrado, porque creo que el público va a empatizar mucho más con ella. A mí al menos me ha pasado.

Porque Isadora entró en la serie como una líder, la popular que parece que va a caer mal a todos, pero ahora la estamos viendo más vulnerable que nunca y, sobre todo, contando con el apoyo de sus compañeros.

Valentina Zenere: A Isadora no le gusta la vulnerabilidad, no sabe cómo manejarla, pero esta temporada no le queda otra opción que afrontar el dolor, abrazarlo e intentar transitarlo de la mejor manera posible. ¡Y qué mejor que darse cuenta de que tiene amigos que la están apoyando! Yo en el set también me he sentido muy arropada, como Isadora y como actriz. En las secuencias que teníamos que mostrar ciertas cosas que son difíciles siempre estaban ahí mis compañeros para darme un abrazo.

¿Creen que es la temporada de 'Élite' con más temas sociales? Porque se habla de transfobia, sexismo, homofobia en el fútbol, violencia machista...

Los tres al unísono: ¡Sí!

Valentina Zenere: 'Élite' es fiesta, sexo, pero ahora decimos: vale, hay todo eso, pero también está esa otra parte más social. En mi casa, al menos, ha abierto un debate con mi novio y mis amigos sobre si un futbolista admitiría su homosexualidad, así que me imagino que también pasará en casa de los demás, y creo que eso es algo muy bueno que tiene esta serie.

Álvaro de Juana: La temporada tiene la esencia de 'Élite', te distrae y es ficción, pero pone estos temas sobre la mesa que te hacen reflexionar.

¿Cómo eran ustedes en la época del instituto?

Valentina Zenere: Yo era la rebelde y contestaba a todo el mundo muchísimo. Algunos profesores me deben de seguir odiando. Yo me agarraba a pensar: ¿por qué me tienes que decir lo que tengo que hacer?

Álvaro de Juana: Yo he tenido varias etapas: he sido el pelota y el rebelde.

Ana Bokesa: Yo siempre he sido bastante mix. Era de las que se sentaba en primera fila, pero me iba con los de la última.

¿Para un actor joven, entrar en 'Élite' es lo mejor que le puede pasar por la proyección que da a nivel internacional?

Álvaro de Juana: No sé si lo mejor, pero es algo por lo que estar contento, por lo menos, y agradecido.

Ana Bokesa: Yo creo que es una experiencia muy bonita.

Valentina, usted ya era conocida por series como 'Soy Luna' y 'Las chicas del cable', pero ¿ha notado el 'efecto Élite'?

¡Sí, obvio! También me siguen parando por 'Soy Luna', algo que me sorprende. Con 'Élite' me pasa con gente más mayor, por ejemplo, en las puertas de discotecas.

¿Por qué animarían al público a ver esta temporada de 'Élite'?

Ana Bokesa: Creo que es una temporada cercana.

Álvaro de Juana: Creo que llega, que te toca dentro.

Valentina Zenere: Te toca otra fibra que no estamos acostumbrados a ver.