Netflix está preparando una serie que contará la vida del actor porno Rocco Siffredi, encarnado por el actor Alessandro Borghi, que se titulará 'Supersex'. De acuerdo con la revista Variety, el rodaje ya ha comenzado en Roma y su trama se inspirará en la vida de Siffredi, una de las personas más importantes de la industria pornográfica, que cuenta con más de 1.500 créditos en filmes pornográficos y además protagonizó dos películas de contenido no sexual. En la actualidad, el italiano de 58 años es el dueño de Rocco Siffredi Prods., una destacada productora con sede en Budapest.

'Supersex' se centrará en la familia de Siffredi, sus orígenes, sus relaciones amorosas y el punto de partida y el contexto que lo llevó a emprender su carrera en la pornografía", explicó Netflix en un comunicado en el que también adelantó que la trama abarcará "toda su vida desde la infancia". El gigante del 'streaming' ha contratado para el guion a la escritora italiana Francesca Manieri, entre cuyos créditos figuran la serie de Luca Guadagnino, 'We Are Who We Are', y la película 'L'Immensità', recientemente presentada por Penélope Cruz en el Festival de Venecia.

"'Supersex' es la historia de un hombre que tarda siete episodios y 350 minutos en decir "te amo", en aceptar que el demonio en su cuerpo es compatible con el amor. Para hacer esto, debe exponer la única parte de él que nunca hemos visto: su alma", detalló la guionista.

Aunque Netflix no ha fijado una fecha de estreno, la serie está en los planes de la plataforma para 2023. Con el fin de remontar la pérdida de seguidores del último año, la compañía está apostando por la producción de nuevos formatos y franquicias de cine para fidelizar al público, como la secuela de 'Knives Out', 'Glass Onion', 'Extraction 2' y 'The Old Guard 2', anunció este sábado durante un evento dedicado a las novedades de la nueva temporada.