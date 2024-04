'First dates' recibió a Sara, una joven profesora de natación que venía en busca de un chico "malote con trasfondo bueno", según explicó a Carlos Sobera en la barra. Estos disparatados contrastes no se le terminan de lograr depositando toda su confianza en el 'dating show': "Me he encontrado malotes con trasfondos malotes. Eso ha acabado fatal porque te suelen mentir".

El programa le presentó a Alejandro, un soltero que se considera muy atento con sus parejas. Nada más entrar por la puerta, Alejandro no dudó en manifestar su opinión de Sara: "Tremendo pibón me habéis traído, que chica más guapa y elegante", La pasión del informático no fue correspondida por Sara que no lo consideró muy masculino: "Le veo un poco de pluma". Ya en la mesa, el soltero comenzó la conversación halagando a Sara, sin embargo, conforme iba avanzando la cita el amor se iba desvaneciendo: "Lo veo muy básico, muy normalito en todos los sentidos, y yo quiero alguien que destaque. Me ha faltado mucho la actitud de chulo". La decisión final dejó a Alejandro con ganas de más queriendo tener una segunda cita con Sara. A pesar del sí de Alejandro, la profesora de natación le rechazó justificando lo buena persona que era: "Yo iba buscando un perfil muy cerrado de un chico malote", añadiendo: "Alguien que tenga pinta de chulo, pero que me trate como su princesa".