Telecinco ha conseguido cerrar una de las entrevistas más codiciadas de la actualidad de la crónica del corazón. Gabriela Guillén, madre del nuevo hijo de Bertín Osborne, se sentará este próximo viernes en 'D Viernes', según ha desvelado la cadena y el propio programa en la mañana de este jueves.

Se trata de la primera entrevista en un plató de televisión de la empresaria tras dar a luz al hijo que tiene en común, que nacimiento que tuvo lugar el pasado 31 de diciembre del año pasado.

Este exclusiva de Guillén también se produce días después de que la propia fisioterapeuta protagonizase un fuerte desencuentro con la prensa que estaba haciendo guardia en la puerta de su casa, mostrándose muy afectada entre gritos y lágrimas: "He sido muy respetuosa y no lo voy a permitir, no puedo hacer nada".

"Lo siento muchísimo porque he sido súper cordial con todos vosotros y no puede permitir este acoso", dijo la fisioterapeuta ante de los micrófonos de los medios que estaban en el portal de su casa, momento que ha emitido en directo 'Así es la vida' en Telecinco.

"No puedo salir al médico, no puedo hacer nada (...) Os pido, por favor, respeto. Estoy fatal. Ya no puedo más. Solo quiero criar a mi hijo en paz. Por favor, ¡dejadme!", aseguró Guillén ante las cámaras del programa de Telecinco y de otras agencias como Europa Press.

Dicho incidente también se produjeron después de las polémicas declaraciones de Bertín Osborne tras dar a conocerse su nueva paternidad. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", afirma en la portada de la revista ¡Hola!.

En la mencionada publicación, Bertín recordó todo lo que ocurrió al enterarse de que Gabriela estaba embarazada: "Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre’. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente".

"Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte", asegura Bertín, que por otro lado, confirma que se someterá a una prueba de paternidad: "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas", aseguró.