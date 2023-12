La guerra entre Ángel Cristo Jr. y su madre, Bárbara Rey continúa. El hijo de la vedette volvió a acudir a 'De Viernes' anoche, aunque según el programa era una visita que "no estaba prevista".

El hijo del domador afirma que se ha "visto obligado" a acudir al programa tras las declaraciones de su madre, que ha llegado a afirmar que está muerto para ella. En el plató de Telecinco, ha vuelto a cargar duramente contra su madre.

"El día antes de mi operación de rodilla, me quiso echar de casa por una discusión. Me llevó al hospital, pero, cuando despierto de la anestesia, despierto aturdido. Mi madre se marchó. No tenía ropa ni dinero. Me dieron el alta y me tuve que ir a pata coja a la farmacia. Convencí a la farmacéutica para que me diera unas muletas y que se las pagase otro día", cuenta.

También desvela que su madre le echó en varias ocasiones de casa, incluso en fechas navideñas: "mi madre me echó de casa en Nochebuena porque la quería pasar con su pareja", aclarando posteriormente que esa noche la pasó en casa de un amigo.