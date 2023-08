Tras la llegada de Abel, el amigo médico de Manuel que atenderá a Jimena durante el embarazo, y de Feliciano, que ha aparecido por sorpresa buscando a Petra, 'La Promesa' vuelve la próxima semana dispuesta a resolver todas las dudas y plantear otras nuevas. Descubre lo que pasará en los próximo episodios de 'La Promesa' que se emitirán del lunes 7 de agosto al viernes 11 de agosto.

Avance del capítulo 158 de 'La Promesa'

Feliciano se instala en el palacio por unos días, mientras encuentra trabajo. Esta visita, junto a la de Abel, resulta incómoda para todos en el servicio. La relación entre Jana y Abel es cada vez peor, él no duda en humillarla, tachándola poco menos que de curandera. Jimena interroga a Jana sobre el médico, pero ella, prudente, se calla sus verdaderos pensamientos.

Un espectacular regalo del hijo del Duque de Carvajal y Cifuentes para Martina revoluciona el palacio y es un nuevo motivo de confrontación entre los marqueses y Fernando y Margarita. Las cocineras celebran el regreso de don Carlos, pero sospechan que el maestro no está contando toda la verdad… Pía, a través de Rómulo, recibe unas inquietantes noticias sobre Gregorio que reavivan el infierno que vivió junto a él.

Avance del capítulo 159 de 'La Promesa'

A Pía se le viene el mundo encima cuando descubre que debe declarar contra Gregorio, pero Rómulo promete acompañarla tras conseguir el permiso de los Marqueses. Tanto Pía como Rómulo ordenan a Petra despachar a Feliciano, pero la doncella parece tener otros planes. Quienes no parecen tener planes de abandonar La Promesa son Fernando y Margarita, con la baza de la boda de Martina. La pobre Martina, en cambio, se siente en un cruce de caminos entre Curro (el amor), y el hijo del Duque (la obligación).

Simona y Candela ejecutan un plan para descubrir la verdad que les esconde el maestro. Las continuas discusiones entre Jana y Abel llegan hasta los oídos de Manuel, quien intenta mediar entre su amigo y la doncella… Aunque con escaso éxito. Todos los planes de Jana se verán trastocados con una noticia bomba que le trae María Fernández, de Luján. Ha regresado a la comarca alguien del pasado… Alguien que puede saber la verdad de lo que sucedió a su madre hace quince años.

Avance del capítulo 160 de 'La Promesa'

Jana pone todo de su parte para cumplir con el compromiso que estableció con Manuel e intenta un acercamiento con Abel; pero él sigue siendo el mismo prepotente de siempre. Por otro lado, el médico examina a Salvador, tras una encerrona orquestada por María Fernández, y tiene buenas noticias para el ex soldado. Martina insiste en que no quiere casarse con el hijo del Duque de Carvajal y Cifuentes. Aun así pide a Curro paciencia, sin saber qué hacer con el incipiente romance entre los dos jóvenes. La trampa de las cocineras ha dado resultado y Carlos no tiene más opción que confesar la razón que le mantuvo tantos días lejos de La Promesa, un oscuro secreto, que lleva años ocultándole al mundo. Petra se esfuerza en conseguir un trabajo para Feliciano en La Promesa y lo logra gracias a la intercesión de la marquesa, a pesar de la oposición de Rómulo y Pía.

Avance del capítulo 161 de 'La Promesa'

Jana cada vez está más cerca de descubrir toda la verdad sobre su pasado. Salvador accede a que un amigo médico de Abel le vea el ojo y le diga si hay alguna posibilidad de recuperar la vista. Esta noticia acercará las posiciones de Salvador con Lope y María Fernández. Pía regresa tras la declaración por el asunto de Gregorio. Carlos explica a las cocineras cómo su hija se ha convertido en su peor enemigo. Las cocineras le prometen que le guardarán el secreto. Petra consigue que Feliciano sea contratado en la promesa como lacayo, algo que no será visto con buenos ojos por el resto del servicio. Ante el mal ambiente que hay en La Promesa por la presencia de Fernando y Margarita, Jimena propone a Manuel algo que cambiará radicalmente la vida de la familia Luján.

Avance del capítulo 162 de 'La Promesa'

Petra protesta por las tareas que le encomiendan a Feliciano, más propias de un mozo que de un lacayo, y acusa a Rómulo y a Pía de querer vengarse de ella. Las cocineras encuentran una peculiar solución para el problema de Carlos con su hija. Fernando y Margarita siguen presionando para que Cruz y Alonso no se entrometan en el destino de Martina, pero ellos hacen oídos sordos. Abel le confirma a Pía que es posible que el envenenamiento al que la sometió Gregorio pueda haber afectado a su futuro bebé.