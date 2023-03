Unicorn Content, productora de formatos como 'El programa de Ana Rosa' y 'Fiesta', ha decidido dar por finalizado el contrato de Marta Riesco. La empresa ha optado por prescindir de la controvertida reportera, que empezó su vínculo con la misma en el año 2017 como redactora del magacín matinal de Telecinco.

En los últimos tiempos, Riesco ha protagonizado numerosas polémicas que han desembocado en el fin de su relación contractual con la productora liderada por Ana Rosa Quintana. La noticia, adelantada esta mañana por El Confi TV, la ha confirmado la propia protagonista a través de sus redes sociales.

"Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017 y en relación con la misma, solo voy a hacer las siguientes valoraciones", escribe Riesco en un post de Instagram en el que afirma no estar "conforme" con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de sus servicios.

Por esta razón, avanza que el despido "va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social". "Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses", añade.

Riesco finaliza su comunicado dando las gracias a sus compañeros de Unicorn Content y Mediaset por "los buenos ratos que hemos pasado juntos en los últimos años". "Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer", asegura.

La relación entre Marta Riesco y Unicorn Content empezó a enfriarse el pasado verano, después de que la novia de Antonio David Flores asegurara que había hablado por teléfono con Rocío Carrasco sin aportar ninguna prueba, a pesar de afirmar que tenía "un as bajo la manga" que jamás llegó a mostrar.

Como contó Yotele, la cúpula de la productora optó por no volver a contar con Marta Riesco como colaboradora en las tertulias de crónica social y realities en ninguno de sus programas.

Otra de las polémicas protagonizadas por Riesco llegaba hace tan solo unas semanas, cuando intentó boicotear un directo de Cristina Porta en 'Sálvame'. En un momento de la conexión, la redactora de 'Fiesta' se coló a traición para atacar a la reportera y al propio programa de Telecinco, llegando a lanzar una petición en directo al presidente de Mediaset: "Borja Prado, por favor te lo pido, esto es acoso". Un contenido que terminó siendo eliminado de Mitele Plus.