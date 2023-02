La dirección de 'Sálvame' vuelve a demostrar su absoluta falta de escrúpulos ante la necesidad de subir sus bajos datos de audiencia. El programa, que pierde se manera habitual ante la oferta vespertina de Antena 3, ha vuelto a traspasar todos los límites al desvelar supuestamente la intimidad sexual de una de sus colaboradoras.

Cómo no, la víctima ha vuelto a ser Lydia Lozano, recurrente saco de boxeo de la productora para intentar recuperar espectadores. "El escándalo de Lydia Lozano", se podía leer en un rótulo que estaría presente prácticamente durante toda la tarde.

La periodista no estaba presente en plató, con lo que no se le podía hostigar hasta acorralarla emocionalmente y que se marchara del plató llorando en mitad de un ataque de ansiedad.

En esta ocasión, el espacio ha optado por desvelar supuestos detalles de su intimidad sexual, evidentemente sin su consentimiento. Todo surgió a colación de la noticia de Froilán que se hizo pública ayer, que aseguraba que el sobrino del rey Felipe VI había sido pillado en un after con licencia de sauna que también solía hacer fiestas de intercambio de parejas.

Entonces, 'Sálvame' quiso valerse de un testimonio anónimo enmascarado para dar las suficientes pistas como para señalar a la colaboradora. Sin embargo, el figurante no debió entender bien el guión y no terminaba de quedar claro el nombre que quería el programa poner encima de la mesa.

Fue entonces cuando Carmen Alcayde tuvo que salir para dar su nombre de manera directa. Minutos después, Lydia Lozano llamaba muy enfadada a la que fuera presentadora de 'Aquí hay tomate' para reprocharle su actitud.

Jorge Javier Vázquez, que siempre ha mantenido un discurso tan moderno y liberal, se mostraba muy sorprendido por las "revelaciones" sobre Lydia Lozano. Tanto él como el resto de colaboradores se mostraban estupefactos porque alguien pudiera realizar cualquier práctica legal ejercida en la intimidad y que se viera como algo muy fuerte y digno de debate durante horas. Este contenido fue utilizado para rellenar prácticamente lo que quedó del programa del miércoles 8 de febrero.

Finalmente, el programa logró su objetivo y que Lydia Lozano entrara por teléfono llorando de manera desconsolada: "Fui a un cumpleaños y a las 23:00 horas volví a mi casa. El señor enmascarado ha dicho que yo he ido cuatro veces sin mi marido. Y tú conociéndome a mí, tenías que haberme defendido y no has tenido huevos. Lo que está diciendo es denunciable", le dijo a Carmen Alcayde.