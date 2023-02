Jorge Javier se muestra muy claro a la hora de dar su opinión sobre Chanel Terrero. Después de ceder el micrófono de bronce a Blanca Paloma, el presentador ha criticado a la artista sobre la gestión de su carrera musical tras ganar el Benidorm Fest 2022 en su blog de la revista Lectura: "No sé lo que está haciendo ahora, me suena que va a ser jurado de talent. De otro más. No he vuelto a saber mucho más de ella".

"Estando en lo más arriba hizo eso tan difícil a lo que antes hacía referencia: parar. Quizás haya parado en exceso y tampoco tenía la trayectoria profesional para permitírselo. A lo mejor nos tiene preparada una gran sorpresa, pero mucho me temo que Chanel pasará a la historia como una de las artistas peor representadas de los últimos años. Hoy en día su recuerdo es puro humo. No se lo merece", criticó el comunicador. Por otro lado, Jorge Javier también ha reflexionado sobre lo duro que debe ser arrancar una carrera profesional en un formato como el Benidorm Fest, especialmente por el hate que han vivido algunos artistas: "He visto a jóvenes aspirantes a artistas meterse de lleno en lo que significa la exposición pública para acabar llorando en ruedas de prensa por culpa de las críticas descarnadas, injustas e innecesarias que han tenido que soportar". "Si a los profesionales que llevamos muchos años nos cuesta aceptar las críticas que genera nuestro trabajo, no me imagino el dolor que debe causar convertirte en objeto de destrucción masiva con algo tan personal como tus emociones", aseguró Jorge Javier, poniendo en valor el gran talento que existe en nuestro país. "Creo que nos falta aprender a ser mejor público. Dictaminamos con rapidez y empujamos al olvido a gente que a lo mejor merece una segunda y una tercera oportunidad", sentencia el presentador en este post.