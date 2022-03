A principios de marzo, Kiko Hernández concedió una entrevista en la que hacía un repaso por sus 25 años de trayectoria en televisión. El actual colaborador de 'Sálvame' se remontó hasta su etapa en el mítico 'Crónicas Marcianas', exitoso y polémico late night de Telecinco del que no guarda buen recuerdo. "No me arrepiento de hacer 'Crónicas', pero sí de algunos enfrentamientos salvajes", aseguró.

Hernández no solo se quedó ahí, sino que también arremetió contra el presentador del formato, Xavier Sardà. "No volvería a trabajar con él. Es una persona que se maneja en el conflicto, está a gusto mientras se despelleja a los demás", aseguró el tertuliano. Una postura que ha causado sorpresa dentro del propio programa en el que trabaja cada tarde. Ayer, 'Sálvame' recogió las declaraciones de Kiko en un vídeo que planteaba las siguientes preguntas: "¿Ha sufrido un ataque de amnesia? ¿No se acuerda de que era precisamente él uno de los colaboradores que más buscaba y provocaba ese conflicto?". Pero además, Kiko pudo escuchar la respuesta que dio Sardà cuando la prensa le preguntó por este asunto. Lejos de entrar al trapo, el periodista se negó a alimentar cualquier tipo de polémica con su excompañero de programa: "Tiene todo su derecho. Él tiene que ejercer su libertad de expresión, faltaría más". Una reacción que fue aplaudida por Jorge Javier Vázquez: "La respuesta de Sardà ha sido impecable". "Totalmente", reconoció Kiko antes de que su tocayo, Kiko Matamoros, mostrara una opinión totalmente distinta sobre el presentador: "Para mí fue un privilegio trabajar con él. Aprendí muchísimo en poco tiempo y nunca me obligaron a hacer nada, tuve libertad absoluta".