Gianmarco Onestini abrió este miércoles las puertas de su casa en 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition'. El italiano se convirtió en el primer anfitrión de la nueva temporada del programa de Telecinco, que en esta ocasión cuenta también con la participación de Terelu Campos, Yurena y Sofía Suescun. Fue precisamente esta última la que más pegas le sacó a la velada organizada por el italiano, definida por la ganadora de 'Supervivientes 2019' como "empalagosa".

La tensión entre ambos terminó estallando durante la fiesta final, después de que Gianmarco propusiera a sus invitadas que bailaran su single 'Maracaná'. "Si hombre... no", se negó Sofía, dejando claro que no tenía ni la más mínima intención de seguir los pasos de la coreografía.

"Si el baile es una mierda no voy a participar de ello, lo siento mucho (...) no me gusta hacer el ridículo intencionadamente", explicó la de Pamplona en unos totales a cámara. Aunque Terelu y Yurena sí se animaron a imitar los movimientos de Gianmarco, Sofía se mantuvo en sus trece y le lanzó una pregunta: "¿Pero esto te lo has inventado tú? Es un poco ridículo".

Lejos de rebajar la tensión en el ambiente, Gianmarco echó más leña al fuego durante una videollamada con su hermano Luca: "Ellas son muy simpáticas pero la última (Sofía) es la más antipática". "No quiere bailar porque dice que es una canción terrible y la coreografía ridícula. Aquí tenemos a la reina, a la persona perfecta. Un poco de autocrítica y menos de quejas", soltó el anfitrión.

El enganchón entre Sofía y Gianmarco acabó con la paciencia de Terelu, que optó por abandonar durante unos minutos el jardín: "Me voy eh, os lo prometo. Adiós, hasta luego". Sin embargo, ambos ignoraron su marcha y continuaron con la discusión. "Te quejas de todo, estoy harto. Si te viera desde casa, diría que eres una tía amargada", aseguró el que fuera concursante de 'GH VIP'.

"¿Ves cómo te pones? Sois siempre así. Si os dicen algo que no os gusta...", replicó Sofía: "Olvídame, ponte a bailar o a hacer el ridículo". Por si hubiera alguna duda, la mala sintonía entre los concursantes quedó demostrada en el momento de las puntuaciones, ya que la también ganadora de 'GH 16' votó la cena de Gianmarco con un cero.