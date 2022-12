¿Has decidido pasar el puente de diciembre en la Región de Murcia? ¡Has hecho bien, porque en estos días festivos hay multitud de planes y actividades para pasarlo en grande con la familia, en pareja o con amigos! Sin duda, estos días marcan la antesala a la Navidad y la gran mayoría de ciudades y pueblos comienzan a celebrar distintos actos que ya nos hacen ver que el periodo navideño se ha instalado de nuevo con nosotros. Aquí te proponemos cinco planes para divertirte este puente de diciembre en la Región de Murcia.

Un gran tobogán de nieve de 50 metros

Si estás por Murcia y aún no has visitado el Reino Mágico de la Fica, no puedes pasar la oportunidad de montarte en una de las atracciones estrella: el gran tobogán de nieve de 50 metros que desde el pasado sábado llama la atención de pequeños y mayores. Y la falta de tiempo para ir no es una excusa: el Reino Mágico de Murcia estará abierto todos los días hasta el próximo 8 de enero desde las 16.30 hasta las doce de la noche. Además, la mayor parte de la explanada está compuesta de un gran parque temático con más de 30 atracciones para todas las edades.

Un Playmobil 'western' en el Casino de Murcia

¿Tienes en casa a algún amante de los Playmobil? ¡Estás de enhorabuena! Indios, cowboys, tabernas, atracos, duelos al caer el sol y un sinfín de colonos enfrentándose a lo desconocido se dan cita en el Real Casino de Murcia, que acoge una exposición sobre esta conocida línea de juguetes. En esta ocasión, "los clicks de Playmobil han sucumbido a la fiebre del oro" y llegan hasta el 15 de enero al Real Casino de Murcia "con una impresionante exposición de temática western". Esta exposición, organizada por coleccionistas privados, cuenta con una única escena de 75 metros cuadrados y más de 5.000 piezas.

En casa: no olvides montar el árbol y el Belén

Algunos ya lo tienen puesto desde hace días; otros, en cambio, son más de comenzar a ponerlos a partir de mediados de mes... ¿Qué sería de una casa en Navidad sin su gran abeto o un Belén? Son, sin duda, dos elementos tradicionales que en la mayoría de casas españolas y murcianas están presentes durante este mes de diciembre. ¿Y qué mejor que aprovechar estos días festivos para ponerlos? Además, a los más pequeños les encanta y les llena de ilusión. Si eres de los de quedarte en casa estos días, entre capítulo y capítulo de tu serie favorita puedes aprovechar para montar el árbol con sus luces y bolitas, así como las distintas figuras del Belén.

Más de 700 figuras para un Belén único

Hablando de montar el Belén, el que no deja indiferente a nadie es el que se ha instalado en la plaza de San Francisco de Cartagena. Este Belén Municipal cuenta con, nada más y nada menos, que más de 700 figuras y construcciones que componen las diferentes escenas: desde edificios y lugares característicos del patrimonio arqueológico cartagenero o cultural -como el Arsenal, el Teatro Romano o el mismo Faro de Navidad, donde se ha instalado este año el Nacimiento-. Este enorme Belén, obra de Juan Antonio Griñán y Nicolás Almansa, estará abierto al público hasta el próximo 8 de enero.

Concierto gratuito de El Canijo de Jerez en San Javier

El municipio de San Javier está inmerso estos días en sus días festivos en honor a su patrón, San Francisco Javier. Dentro de los actos programados para estos días destaca el concierto gratuito de El Canijo de Jerez. Y es que el ex de Los Delinqüentes lleva varios días por la Región de Murcia, ya que este pasado lunes 5 de diciembre actuó en Mazarrón. En el caso de San Javier, actuará a partir de las 22.30 horas en la Carpa Municipal para deleitar y animar a los presentes con su música canalla y rumbera.