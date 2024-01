Queridos vecinos, es un honor para mí, tener la oportunidad de hacer esta sección en el Especial de las Fiestas.

Muchos de vosotros quizá no sabéis a qué me dedico, ya que a lo largo de mi vida laboral me he dedicado a diversos trabajos. En esta última etapa de mi vida laboral y gracias al reciclaje profesional, he retomado una de las actividades que más me gustan, que es la cocina, algo con lo que siempre me he sentido entretenida y cómoda. Hace dos años decidí hacer el Ciclo Formativo de Cocina y Gastronomía en el I.E.S. La Flota de Murcia. Desde hace siete años estoy trabajando en la Administración como cocinera, y después de haber pasado por varios hospitales de la Región y varias guarderías, en este momento me encuentro trabajando en la Escuela Infantil Los Rosales de El Palmar.

La idea original de esta sección es que cada año aparezca en este especial una receta de cocina tradicional de Ricote, con producto de cercanía y temporada que nos da nuestra huerta y nuestro campo, de esas que se apuntaban en un papel mientras tu madre te la dictaba, ya que ella sabía las recetas de memoria.

Me gustaría ir haciendo recetas y nombrando a todas aquellas personas que generosamente me las han ido dando, eso sería un pequeño homenaje a muchas de ellas que ya no están con nosotros.

Pero este año, y en honor a lo que he aprendido en el Instituto, os voy a mostrar una receta más actual, propia de una celebración importante, con la que puedes impresionar a tus invitados.

Ingredientes para 6 personas 12 carrilleras

3 cebollas

5 dientes de ajo

½ litro de vino blanco

100 grs. de jamón

60 grs. de jengibre fresco.

Sal

Pimienta

Aceite

75 grs. de azúcar

1 poco de mantequilla

Maizena

Fondo de verdura

Preparación

Paso a explicaros cómo preparar unas carrilleras de cerdo con jamón y jengibre:

1. Se limpian las carrilleras, se salpimientan y se les añade aceite por encima, metiendo al horno previamente calentado a 200º durante 10 minutos.

2. Mientras, se pochan unos ajos cortados en cuadrados (brunoise) y a continuación las cebollas también en cuadrados pequeños, sin que se doren en exceso.

3. Cuando tenemos pochada la cebolla y el ajo, añadimos el vino blanco y se deja reducir hasta que pierda el alcohol.

4. Se le añade la mitad del jengibre rallado, el jamón en dados, la sal, la pimienta y las carrilleras, junto con el fondo de verdura hasta que estén tiernas.

5. Cuando están tiernas las carrilleras, se hace un caramelo con el jengibre que nos queda, el azúcar y la mantequilla, y se le añade a las carrilleras.

6. Rectificar el punto de sal y pimienta.

Y ¡buen provecho! Espero que disfrutéis con vuestros familiares y amigos de nuestras fiestas tan queridas. Felices fiestas y que ¡Viva San Sebastián!