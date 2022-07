Guiso de pollo con azafrán en hebras, pimentón murciano y buenas hortalizas es…. La Gloria con mayúsculas. Cocina tradicional con fundamento, irresistible siempre! Tan fácil de hacer y tan buen guiso que nunca pasará de moda y siempre resultará un acierto sobre nuestra mesa.

Ingredientes

6 muslos de pollo deshuesados, 1 cebolla dulce, 2 dientes de ajo, 1/2 pimiento rojo, 1 manojo de perejil fresco, 4 c. soperas de salsa de tomate, 1 c. sopera de azafrán en hebras, 1 c. sopera de pimentón dulce, agua, sal al gusto, 1 c. sopera de hierbas provenzales, 2 c. soperas de aceite de oliva virgen y 1 kg. de patatas nuevas.

Elaboración

1. Haz un sofrito en una cazuela con el aceite, el pimiento rojo picado, cebolla, ajos y perejil.

2. Una vez ablanden, añade el pollo troceado, sal, pimienta, hierbas provenzales, el pimentón dulce y el azafrán en hebras. Saltea y mezcla bien.

3. Cubre con agua y agrega la salsa de tomate y las patatas nuevas. Cocina a fuego lento removiendo de vez en cuándo, hasta que pollo y patatas estén bien hechas. Rectifica la sal si fuese necesario, deja reposar y sirve. A disfrutar!