La actriz Zoe Stein no se "imagina" ganando el Goya

La joven actriz Zoe Stein está nominada a Mejor actriz revelación por su actuación en 'Mantícora' de Carlos Vermut y antes de la 37 edición de los Goya, que se celebran en Sevilla este 11 de febrero, ha reconocido que no está "nerviosa" y que no se ha "imaginado" ganando el 'cabezón'.

"Obviamente es una idea que tengo ahí en la cabeza pero no me he imaginado la situación porque no creo que sea sano para mi. Además, tampoco me gusta la idea de competición y que todo se resuma en eso. Prefiero quedarme con el hecho de que estoy nominada y si llega llegará pero no sé hasta qué punto es sano ponerte la imagen de ganar", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.