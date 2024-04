El PSOE se abre a pactar con sus socios la comparecencia de Ábalos en el Congreso

El PSOE no se cierra ahora a citar a José Luis Ábalos a la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos durante la pandemia. Después de excluirlo en su lista de comparecientes, a pesar de que dirigía el ministerio que fue el epicentro de la supuesta trama investigada en el caso Koldo, en Ferraz se han mostrado dispuestos a pactar su nombre con sus socios parlamentarios. Tanto ERC como EH Bildu lo han propuesto y este martes se tendrá que votar la lista definitiva y el plan de trabajo. Los socialistas dicen no tener líneas rojas y que buscarán un acuerdo para presentar una línea única antes de la votación.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, explicaba este lunes en rueda de prensa desde Ferraz que no están cerrados a incluir otros nombres, en referencia a Ábalos. Fuentes de la dirección avanzan que “casi con total probabilidad” pactarán una lista en la que se incluya al exministro por la necesidad de pactar. “No tenemos mayoría absoluta”, justifican las mismas fuentes.

Los socialistas apostaban en un principio por una lista más técnica que política, pero finalmente optaron por incluir nombres como los de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens. Presidentes del PP que se compensan con otros nombres socialistas como el de Salvador Illa, exministro de Sanidad, y la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares durante la pandemia, Francina Armengol.

A quien no han pedido citar los socialistas es a Alberto Núñez Feijóo. Al presidente del PP y presidente de Xunta durante etapa investigada, los socialistas consideran que es más improbable citarlo a corto plazo, aunque no descartan hacerlo más adelante en función de como avancen los trabajos. El PP tampoco ha optado por llamar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado. Los populares incluso llegaron a referirse al caso Koldo como “caso Sánchez”.

Sin pacto de no agresión

Tanto populares como socialistas han rechazado que exista un pacto no implícito para no citar a Sánchez o Feijóo, así como al círculo cercano y familiares de políticos en los que están poniendo el foco. La pareja de Ayuso en el caso del PSOE y la esposa del presidente del Gobierno, en el caso de los populares.

"No, rotundamente no, respondía Sánchez desde Oslo (Noruega) el pasado viernes a las preguntas sobre si hay algún pacto de no agresión para evitar llamar a los dos líderes nacionales y a familiares de dirigentes a esas comisiones. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, respondía a la misma pregunta que “no hay ningún tipo de acuerdo”.

Desde Ferraz mantienen la amenaza de citar a Feijóo a medida que vayan las conclusiones de la investigación y aducen que “no tenemos ningún problema con ningún nombre”. “Queremos ver y escuchar a muchos de los comparecientes antes de ampliar, si es necesario, la llamada a más personas”, avanzaba Peña para insistir en que la lista del PSOE está abierta a cambios.