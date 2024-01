El expresidente del Gobierno Felipe González considera que la salud constitucional se ve amenazada y que la Carta Magna está siendo "atacada" de forma "despiadada e irracional". A su juicio, están bajo amenaza los valores que han construido la convivencia y ha hecho un llamamiento a la sociedad a "reaccionar".

Así se ha expresado el expresidente durante su exposición en la X Jornada 'Gregorio Peces-Barba', en una edición especial por el 45 aniversario de la Constitución, en la que ha compartido escenario con el exdiputado del PSOE Eduardo Madina.

"Ahora estamos viendo que es necesario hacer una defensa de la Constitución y de sus posibles y necesarias reformas que inciden en consensos como los que hubo hace 45 años", ha reclamado González en relación al ataque a los jueces y magistrados por parte de los partidos independentistas catalanes y en defensa, al mismo tiempo, de la división de poderes.

En este sentido, el expresidente socialista ha incidido en su ya expresado rechazo a la ley de amnistía pactada entre el PSOE, ERC y Junts, -a la que ha calificado como "autoamnistía"- insistiendo en el que el "problema no es de los pocos que gritan o que quieren deshacer el sistema", sino "de los que tienen una mayoría que, con respeto a las minorías, no tienen por qué ceder a ningún tipo de condicionamiento o chantaje", ha defendido.

Dicho esto, ha reparado en la diferencia existente entre los indultos que supone "perdonar" y la amnistía que implica "pedir perdón" a quienes han cometido un delito, un punto compartido por Madina: "No la comparto porque no la comprendo", ha lanzado el exdiputado socialista.

"¿Entonces estamos en un momento de dificultad? Sí. ¿Estamos en un momento de amenaza a los valores que han construido la convivencia? Sí. ¿Tenemos que reaccionar? Sí. Yo no me he salido de las posiciones del partido. Me llaman dinosaurio y tienen razón, pero eso me permite decir que, cuando hablo del futuro, no hablo del mío", ha lanzado.

Al hilo, González ha reivindicado los Pactos de la Moncloa de 1977 para el entendimiento entre las grandes fuerzas políticas asegurando que "no es más difícil ponerse de acuerdo hoy que entonces", y defendiendo al mismo tiempo la Constitución como instrumento que ha permitido la "alternancia" política y el "pluralismo político".

"Ahora hay dos fuerzas mayoritarias. PP y PSOE suman los 210 diputados que se necesitan para hacer las reformas imprescindibles. O aceptan que están condenadas a entenderse o siguen enfrentándose creando muros y divisiones ficticias", ha manifestado.

Decretos ómnibus y renovación del CGPJ

Durante su discurso, González también ha tratado sobre el "espectáculo" de los llamados decretos ómnibus, que precisamente se aprobó la semana pasada en el Congreso tras la no votación de Junts, en los que se "mezcla" una modificación de una determinada ley con un beneficio social. "¿Usted acepta todo el paquete o le vamos a echar en cara que no ha permitido que se avance en tal cosa o en tal otra? Tenemos que superar esa situación de emergencia", ha recriminado el expresidente.

En otro punto, ha calificado de "intolerable" el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cinco años con el mandato caducado mostrándose favorable al cese automático de los vocales cuando termine su periodo, si bien ha hecho una firme defensa de los jueces y magistrados: "No voy a aceptar, en la medida en que pueda, que se ataque la división de poderes y la independencia del Poder Judicial", ha matizado.

Así, ha aprovechado para pedir a la presidenta del Congreso, Francina Armengol y al presidente del Senado, Pedro Rollán, que estaban presentes en el acto, que incluyan en cada sesión la renovación del CGPJ, algo que ha arrancado los aplausos entre el público.

Al acto, celebrado este martes en Caixa-Forum, han acudido también magistrados del Tribunal Supremo como Manuel Marchena, Carmen Lamela, Carlos Lesmes o Pablo Llarena; así como exministros del Gobierno de UCD y del PSOE como Soledad Becerril, Marcelino Oreja, Carlos Solchaga, Rafael Arias Salgado o Virgilio Zapatero.